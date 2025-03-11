Телеканалы El Arna и «Хабар» объединят

Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что ведомство приняло решение объединить El Arna и «Хабар» с учетом «стремительного изменения отечественного медиапространства» и в целях «оптимизации государственных ресурсов». Министр подчеркнула, что этот шаг направлен, в первую очередь, на повышение эффективности работы отечественных телекомпаний и расширение аудитории казахстанского контента.

«Слияние телеканалов El Arna и “Хабар” завершится до 1 мая 2025 года. Весь ценный контент El Arna будет интегрирован в сетку вещания “Хабар”», что позволит сохранить лучшие проекты, сделать их более доступными широкой аудитории и обеспечить их дальнейшее развитие», - отметила Балаева.

Министр заверила, что все сотрудники телеканала El Arna в процессе реорганизации будут трудоустроены внутри агентства «Хабар» с сохранением уровня заработных плат, их опыт и знания востребованы в новых проектах.

Она напомнила, что телеканал El Arna служил площадкой для трансляции отечественных художественных и документальных фильмов, сериалов, культурных и образовательных программ. Теперь расходы на производство и распространение программ телеканала будут перераспределены в пользу стратегически важных телеканалов 24KZ и «Хабар», чтобы усилить контент и своевременно обновить технические средства.

Телеканал El Arna был создан 22 марта 2000 года как первый национальный канал, вещающий только на государственном языке и изначально назывался «Хабар-2». С марта 2002 года сменил название на El Arna и перешел на двуязычный принцип вещания. C марта 2014 года прекратил свое вещание и на частоте канала El Arna стал вещать новостной телеканал 24KZ, но уже в марте 2017 года возобновил вещание в формате отечественного киноканала. В 2024 году был переформатирован в молодёжно-развлекательный канал.