Exxon Mobil рассматривает варианты приобретения активов «Лукойла» в Казахстане

В частности, по словам источников, Exxon рассматривает варианты приобретения активов «Лукойла» в Казахстане, где и американская, и российская компании имеют доли в месторождениях Карачаганак и Тенгиз. Также Exxon может рассмотреть возможность покупки месторождения Западная Курна-2 в Ираке, которое разрабатывает «Лукойл» и которое является самым ценным активом российской компании. Американская компания долгое время была оператором соседнего проекта Западная Курна-1, прежде чем выйти из него в прошлом году.

Список потенциальных претендентов на глобальные активы «Лукойла» продолжает расти с тех пор, как в пятницу министерство финансов США дало компаниям разрешение до 13 декабря на начало переговоров с «Лукойлом».

Ранее источники Reuters сообщили, что американская нефтяная компания Chevron изучает варианты покупки зарубежных активов «Лукойла», которые пересекаются с активами компаний, а не представляют собой весь портфель.

Также в число тех, кто изучает варианты покупки активов «Лукойла», входит американская частная инвестиционная компания Carlyle.

«Лукойл» владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотнями розничных автозаправочных станций по всему миру, в том числе в США. В частности, «Лукойл» в Казахстане владеет 50% долей в компании Kalamkas-Khazar Operating, в Аль-Фараби Operating – 49,9%, в Karachaganak Petroleum Operating B.V. у компании 13,5%, в Каспийском трубопроводном консорциуме – 12,5% и в Тенгизшевройле – 5%, где также долю имеет и Chevron.

Ранее, 15 октября, компания «Лукойл» попала в санкционный список Великобритании, при этом международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием «Лукойла» и «Роснефти» были освобождены от санкций сроком до 14 октября 2027 года. А 22 октября против «Лукойла» и «Роснефти», а также против десятков их дочерних компаний ввели санкции США. Санкции блокируют активы этих компаний в Соединенных Штатах и не позволяют американцам вести с ними бизнес.

27 октября «Лукойл» объявил, что продает свои зарубежные активы в связи с введенными санкциями. А 30 октября было объявлено о согласовании продажи своих активов за рубежом компании Gunvor. Но в начале ноября компания Gunvor отозвала свои предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла». Перед этим Минфин США заявил о связях Gunvor с Россией и отказался выдавать компании лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не будет прекращена война в Украине.

На прошлой неделе Минфин США разрешил проводить операции с российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть» для проектов в Казахстане – Карачаганака, Тенгиза и Каспийского трубопроводного консорциума. При этом ведомство фактически запретило российским предприятиям продавать доли в компаниях, разрабатывающих месторождения в Казахстане, а также в КТК, по которому транспортируется около 80% казахстанской нефти. Одновременно США дали еще три недели «Лукойлу» на поиск покупателя для своих зарубежных активов.