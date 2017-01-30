Почему в Казахстане не строят вузы вне больших городов

Получение высшего образования в Казахстане для большинства молодых людей непременно связано с переездом в большой город. Для одних это безграничные возможности, для других - неминуемые трудности. В качестве особо острых проблем студенты традиционно называют транспорт, проживание и дороговизну жизни. В стране никогда не строили вузов вне крупных городов, как это, например, принято на Западе, где университеты сами по себе нередко и есть центр небольшого города. Vласть задалась вопросом, почему университеты в Казахстане не уходят из больших городов и произойдет ли это в обозримом будущем.

По данным статистики, в Казахстане нет ни одного высшего учебного заведения, которое находилось бы за чертой города или в небольшом городке, а самое большое количество вузов сосредоточенно в двух крупнеиших городах - Алматы и Астане. В столице их насчитывается порядка 15, а в Алматы более 40. Остальные вузы, как правило, располагаются в областных, индустриальных центрах или крупных городах областного подчинения с население более 100 тысяч человек. Самые маленькие города, в которых находятся вузы в Казахстане - это Жетысай и Аркалык (численность населения почти 30 тысяч человек).

При этом университеты глубоко интегрированы в структуру города и тесно с ним связаны. Такая модель взаимодействия вуза с городом значительно отличается от существующей в Европе и Америке, где университеты могут располагаться не только в мегаполисах, но и в небольших поселениях. Например, в США один из самых престижных вузов – Принстонский университет - находится в городе Принстон, штат Нью-Джерси, с населением всего 14 тысяч человек.

«Все дело в том, что та модель университета, которая сейчас существует в Штатах, изначально возникла в Европе. Университеты вышли по большому счету из монастырей (Оксфорд, Кембридж), поэтому какого-то отношения к практической жизни они не имели, и, как правило, они находились вдали. Вообще вся идея либерального искусства обусловлена именно европейским историческим опытом и пониманием того, какой цели служит университет», - комментирует декан базового факультета Казахстанско-британского технического унивенситета (КБТУ) Михаил Акулов, который провел 15 лет своей жизни на американском и европейском континентах.

Что же касается модели, при которой вузы всегда находятся в индустриальных центрах, то, по словам историка, изначально это связанно с индустриализацией и с соответствующей ей урбанизацией.

«В Советском Союзе мы имеем дело с тем, что большая часть университетов возникла после 1917-го года. Это связанно с индустриализацией и движением сельских масс в города, при этом советские университеты не служили цели поддержания знания во имя знаний, идея либеральных искусств очень далека от советского и от нашего опыта, этим можно объяснить и катастрофическую слабость гуманитарных дисциплин. Не все понимают, зачем нужны гуманитарные дисциплины, если они не приносят практической пользы, не имеют практического применения», - говорит Акулов.

Таким образом, возникновение университетов в индустриальных и республиканских центрах берет свое начало еще в советский период. Тогда их функцией было, по словам историка, «создание будущих советских копий».

Казахстанско-британский технический университет в Алматы, фото Жанары Каримовой

По мнению архитектора Елены Дарзимановой, то, что в Казахстане нет университетов за городом - историческая особенность, которая обусловлена еще и тем, что большинство из них возникало не как централизованные вузовские городки, а как отдельные здания-университеты, не имеющие кампусов. Следовательно, они не могли существовать вне города, потому что не имели необходимой для этого инфраструктуры.

«Первые университеты у нас начали появляться только в 30-годах XX века. На тот момент это были отдельные университеты, но по мере разрастания из-за нехватки зданий они начали присоединять все большее количество корпусов, иногда расположенных в другой части города (…). Из этого вытекает одна из проблем наших университетов, то, что они в большинстве своем нецентрализованны. Конечно, есть и исключения, такие как Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Алматы) или Назарбаев Университет (Астана)», - рассказала архитектор.

Единственными примерами университетов, которые строились как полноценные вузовские городки архитектор считает КазНУ и Казахский национальный технический университет им. Сатпаева.

Назарбаев Университет в Астане, фото Жанары Каримовой

«В плане инженерного обеспечения КазНУ был полностью автономным. У него была своя котельная, столовая, прачечная, магазин и жилые корпуса, по сути это «маленький город» внутри города. В КазНТУ им. К.Сатпаева тоже все корпуса и общежития расположены на одной территории компактно. Именно они строились как университеты с прилегающими обслуживающими зданиями. Но большая часть наших вузов возникла, как правило, в каких-то зданиях и уже потом разрасталась», - говорит она.

Несмотря на то, что в европейских странах существует практика строительства университетов за чертой города, Дарзиманова отмечает, что вузы часто примыкают к большим городам и используют их ресурсы.

«Университет все равно часть города. Тот же Оксфорд - это город-университет. Если говорить об американских вузах, часть из них находится внутри города, а часть вынесены и обособлены, но они также находятся недалеко от города, в 10-15 км. Почему университеты, которые сейчас строят, стараются привязать к городу? Потому что хотят, чтобы город пользовался частью функций вуза, и в то же время, чтобы студенты пользовались рядом функций города. Сейчас практически нет полных субсидий для университетов, нужно как-то зарабатывать, на чем-то экономить, а ближе к городу они могут себе позволить, чтобы город пользовался имуществом университета и приносил ему коммерческую прибыль», - поясняет архитектор.

Говоря о том, почему Казахстан до сих пор не отошел от советской традиции строительства вузов в крупных городах, Акулов отмечает положительные сдвиги в этом направлении. Например, строительство кампуса Университета Центральной Азии (УЦА) недалеко от небольшого городка Текели (его население менее 30 тысяч человек). Но эта инициатива не является казахстанской, университет строит Фонд Ага хана.

«Они могли бы выбрать любой другой город, но они понимают, что университет нужен для, условно говоря, развития этой локации. Кампус УЦА в Нарыне (Кыргызстан) и кампус в Текели они словно обособлены, существование этих городов обособлено от всего советского опыта, который связывал индустриализацию с образованием. Неизвестно, насколько это будет успешная идея, во всяком случает это некая альтернатива»,- пояснил историк.

Проект кампуса Университета Центральной Азии в Текели, фото с официального сайта УЦА

По словам психоаналитика Анны Кудияровой, вузы за чертой городов могли бы сыграть свою роль в дополнительном отборе наиболее заинтересованных в обучении абитуриентов.

«Для тех, кто заинтересован в получении высшего образования, непринципиально местонахождения университета. Возможно, такие вузы станут дополнительным отбором и отсевом тех людей, которые приходят в вузы только для галочки, для диплома. Потому что фактически они не учатся, они начинают сразу работать. Работать студенты, конечно, все равно будут, но это будет более интеллектуальная работа», - говорит Кудиярова.

Кроме того, решимость абитуриентов покинуть город, в котором они проживают, может стать и показателем их стремления добиться большей свободы и самостоятельности.

Размышляя на тему, поедут ли казахстанские студенты и преподаватели в вузы, находящиеся не в больших городах, психолог также отметила, что важно, чтобы эти учебные заведения имели хорошую инфраструктуру и транспортное сообщение с городом.

По мнению архитектора Елены Дарзимановой, то, что в Казахстане университеты расположены не только в Астане и Алматы, но и в областных центрах и зачастую имеют ресурсную направленность - это положительный момент для студентов из регионов.

«У нас до сих пор сохранись ресурсные университеты. Например, в карагандинских университетах есть специальности для угольной промышленности, которых нет в тех же алматинских вузах. Все, что касается нефти, в основном сосредоточенно на западе республики. То есть студентам не нужно ехать в Алматы, чтобы учиться тому, что востребовано в их регионе», - отмечает архитектор.

Дарзиманова уверена, что для перевода вузов из города должна быть создана необходимая инфраструктура.

«Если функция вуза связана с самим городом, то выносить (вуз за пределы города - V) нецелесообразно, потому что хочешь, не хочешь, на данной территории сосредотачивается большое количество молодого населения, у которого помимо учебы еще много потребностей. Но если им создать всю необходимую инфраструктуру внутри их университета тогда это как-то оправданно», - думает архитектор.

Михаил Акулов считает, что пока Казахстан пока не готов к идее существования вузов вне больших городов.

«У нас несколько другая культура и другое отношение. Казахстан - это страна, находящаяся в стадии модернизации, условно говоря, в какой-то мере советский проект в нас себя не изжил. Поэтому у нас образование должно быть практичным, мы в первую очередь занимаемся воспитанием инженеров, экономистов и так далее, модель советского восприятия остается, даже не потому, что мы вышли из Советского Союза, а скорее потому, что вопросы, поднятые Советами, они до сих пор совершенно релевантные и в нашем случае. Мы не можем сравнивать американо-британскую схему, где университеты предшествуют индустриальной революции, с нашей ситуацией. Поэтому я не думаю что отсутствие у нас таких вузов - это так плохо (...). Возможно, если мы достигнем достаточного уровня благополучия, мы тоже начнем экспортировать эту модель, но нам еще до этого далеко», - считает Акулов.