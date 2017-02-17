Обязательное медстрахование: корректировки перед стартом

С 1 июля 2017 года работодатели и индивидуальные предприниматели Казахстана начнут делать взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования. Министерство здравоохранения между тем продолжает работу над совершенствованием законодательной базы системы страхования. На следующей неделе, например, глава ведомства Елжан Биртанов готовится представлять правительству законопроект с целым рядом значимых поправок, сообщил он накануне на встрече с журналистами в Алматы.

Насколько снизят ставки?

«Если раньше мы говорили, что общая ставка государства будет 7% от средней заработной платы для тех людей, которые не могут получать доходы (всего 15 категорий граждан), то теперь эти ставки зафиксировали на уровне 5%. Если отчисления работодателей у нас планировалось поэтапно повышать с 2% до 5%, то в новом законопроекте мы предлагаем с 1% до 3% поэтапно увеличивать», - рассказал министр об одном из пунктов нового законопроекта. При этом взносы работников останутся на прежнем уровне: с 2019 года - 1%, с 2020 года - 2% от заработной платы. Взносы индивидуальных предпринимателей также неизменны: 5% от объекта доходов (две минимальные заработные платы).

Биртанов объяснил, что на снижении ставок настояло министерство национальной экономики. Дело в том, что министерство здравоохранения, определяя ставки, исходило из того, что среднестатистический гражданин Казахстана будет делать взносы в фонд не 12, а всего 8 или 9 раз в год. «Мы использовали большие ставки и менее оптимистичный прогноз собираемости. Министерство национальной экономики считает, что нужен более реалистичный прогноз собираемости, а соответственно мы можем больше денег собрать и ставки снизить», - пояснил глава ведомства. При этом Биртанов не считает, что первоначальные ставки были завышены.

Елена Бахмутова, председатель правления Фонда обязательного социального медицинского страхования, объяснила, почему еще более значительное снижение ставок в настоящих условиях невозможно: «После того, как будут снижены ставки, та сумма денег, которая сегодня тратится на здравоохранение, увеличится в абсолютном выражении очень незначительно. Если перейти к процентам от ВВП, то на государственное здравоохранение с учетом планируемых пакетов будет тратиться ровно столько же, сколько тратится сейчас. Если снижать ставки дальше, то придется пересматривать пакет гарантированной медпомощи».

Предправления фонда также прокомментировала популярный вопрос о том, что на работодателя в рамках системы обязательного социального медстрахования ложится большая нагрузка. В качестве примера «большой нагрузки» она привела прогнозные расчеты, согласно которым в 2019 году годовой взнос государства за одного «льготника» составит 68 878 тенге, в то время как работодатель будет должен фонду всего 28 748 тенге. «На мой взгляд, нагрузка вполне умеренная (на бизнес - V). Она прогнозируема, и она последовательна», - заключила Бахмутова.

Как привлечь в систему «неактивных» граждан?

Министерство здравоохранения решительно намерено привлечь в систему обязательного социального медицинского страхования тех граждан Казахстана, которые не декларируют свои доходы – постоянные и непостоянные - или находятся на иждивении у родственников и при этом не относятся к социально незащищенным слоям населения. «Мы предлагаем включить в закон норму, которая позволит таким гражданам с 1 января 2018 года самостоятельно через банки второго уровня оплатить минимальную ставку взноса - 5% от минимальной заработной платы, и тем самым получить доступ ко всему пакету медицинского страхования», - сообщил Биртанов.

Эти «неактивные» граждане – «самый большой вызов», говорит Бахмутова, ведь по разным подсчётам их количество в стране составляет от 2 до 3 млн человек. Глава фонда не строит иллюзий относительно их активности, но уверена, что «постепенно сборы от этой категории населения будут расти». Пока же система подразумевает наличие для них особых условий: «До 1 января 2020 года граждане, которые в силу разных обстоятельств не попали в категорию застрахованных, будут иметь право кроме гарантированного объема помощи получать расширенный объем помощи, включая экстренную и амбулаторно-поликлиническую», - пояснила Бахмутова. Она полагает, что для привлечения казахстанцев в систему медстрахования должны использоваться «мотивационные инструменты» и механизмы властей на местах.

Министр здравоохранения также проинформировал, что в новом законопроекте увеличен перечень лиц, за которых уплату взносов будет осуществлять государство – это неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; лица, завершившие профессионально-техническое обучение по очной форме обучения, в течение трех календарных месяцев после завершения (пока они не устроились на работу); неработающие оралманы в течение года со дня регистрации; иностранцы и лица без гражданства, относящиеся к социально незащищенным категориям.

Будет ли система прозрачной?

Отдельных пунктов об обеспечении прозрачности деятельности фонда в законопроекте не содержится, однако Биртанов и Бахмутова предпочли отдельно пояснить и этот вопрос. Предправления фонда сообщила, что в рамках совета директоров планируется создать общественный совет, «куда будут привлечены медицинская общественность, работодатели и другие для того, чтобы они могли получить ответы на интересующие их вопросы». Кроме этого, она напомнила, что фонд - как и любая финансовая организация - будет публично представлять итоги своего аудита, финансовую и нефинансовую отчетность. «Доступность будет обеспечиваться различными механизмами - сайт, портал и встречи при необходимости с любыми заинтересованными лицами», - резюмировала она.

Министерство здравоохранения также имеет свои обязанности в рамках системы социального медстрахования – оно, в частности, формирует пакет обязательных медицинских услуг и устанавливает тарифы. В этой связи Биртанов подробно остановился на механизмах общественного контроля за деятельностью своего ведомства. Кроме общественного совета при министерстве функционирует объединенная комиссия по качеству - консультативный орган из представителей отрасли, которые утверждают стандарты лечения, а также медико-экономический совет, где утверждаются тарифы на медицинские услуги.

А что насчет комиссии?

Елена Бахмутова не стала отрицать, что некую сумму из взносов населения фонд будет направлять на свое содержание. «Комиссионное вознаграждение будет устанавливаться в разумных пределах - так, чтобы обеспечить работу фонда. Размер предельной суммы комиссионного вознаграждения по закону утверждается постановлением правительства. Когда я говорю о разумности, я имею в виду наши прогнозы по ставке - по нашим расчетам, ставка должна составлять 1,025%», - сообщила она.

Размеры вознаграждения можно представить, если знать прогнозный уровень поступлений в фонд. Бахмутова отметила, что при сохранении предложенных ставок в 2018 году поступления будут составлять порядка 688 млрд тенге, а к 2025 году в абсолютном выражении вырастут до 1 трлн 447 млрд тенге.

Эти средства, по словам Биртанова, крайне необходимы отечественной системе здравоохранения – в первую очередь, для «технологического перевооружения». Существующая бюджетная система, он убежден, сдерживает развитие отрасли. «В последние годы мы видим стабилизацию расходов в здравоохранении и видим лимиты - некоторые виды помощи мы не можем полностью обеспечить. Все это связано с тем, что средств, которые государство традиционно тратит, недостаточно», - вынужденно признал министр.