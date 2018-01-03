Чему детей учим: главные ценности казахстанцев

Уходящий год прошел под знаком модернизации общественного сознания - государство нацелено на то, чтобы превратить консервативных сограждан в прагматиков. Действительно, если полагаться на данные Всемирного обзора ценностей, лишь 22% казахстанцев склонны считать, что упорный труд непременно сделает их жизнь лучше. При этом почти 90% опрошенных граждан республики уповают на Бога.

Vласть внимательно изучила результаты подробнейшего социологического опроса, проведенного в Казахстане под эгидой международного исследовательского проекта World Values Survey, и представляет в инфографике самые любопытные находки из него. Опрос был проведен в 2011 году, на вопросы ответили 1502 респондента из всех областей Казахстана. С 2018 года по всему миру стартует новый раунд исследований WVS. Его результаты, вероятно, и покажут, подвержено ли модернизации общественное сознание казахстанцев.