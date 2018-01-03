Чему детей учим: главные ценности казахстанцев

Бережливость превыше бескорыстия
Маргарита Бочарова, Vласть
Графика Асылхана Назира
Уходящий год прошел под знаком модернизации общественного сознания - государство нацелено на то, чтобы превратить консервативных сограждан в прагматиков. Действительно, если полагаться на данные Всемирного обзора ценностей, лишь 22% казахстанцев склонны считать, что упорный труд непременно сделает их жизнь лучше. При этом почти 90% опрошенных граждан республики уповают на Бога.
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