Мифы о раке

4 февраля мир отметил Всемирный день борьбы с раком. По данным Национального научного центра, в казахстанском онкореестре зарегистрированы 164 тысячи человек. 27 тысяч кзахстанцев умирает от рака ежегодно. Говорить о раке тяжело, так же, как и слышать «плохие новости». Онкологи утверждают, что если бы не иррациональный страх, неинформированность и стереотип «рак - это приговор» во многих случаях болезнь можно было бы диагностировать на ранних стадиях. Vласть рассматривает вместе со специалистами пять мифов об онкологии, чтобы опровергнуть или подтвердить их.

Миф первый: Рак заразен.

«Дед Мороз, приехавший поздравить детей, отказался зайти в онкологию», - рассказывает волонтер фонда «Амила» Мария Белова. «Нередки истории, когда от общения с пациентами с тяжелым диагнозом отказываются родственники», - рассказывает онкопсихолог Ильмира Хусаинова. Заразен ли рак и почему о раке боятся говорить вслух, говорят эксперты.

Миф второй: Рак передается по наследству

«В одном и том же возрасте мать и бабушка болели раком. Это повод прийти к врачу, риск развития онкозаболевания вырастает в 20 раз», утверждает онколог Нурлан Балтабеков. «У меня в семье никто не болел», - возражает онкопобедитель Алла Торяник. Следует ли проявлять онконастороженность, если ни у кого из родственников не было онкологических заболеваний? Является ли рак наследственным заболеванием?

Миф третий: Зарубежное лечение эффективнее казахстанского

Диагностика и лечение онкологических заболеваний в Казахстане осуществляется за счет государства и входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Онкологи утверждают, они используют европейские протоколы лечения, а врачи ежегодно проходят обучение зарубежом. Но, как и раньше, в социальных сетях часто появляются объявления о сборе финансовой помощи для онкобольных для лечения в зарубежных клиниках. Почему при доступности лечения выбор заболевшие и их близкие делают не в пользу лечения в Казахстане?

Миф четвертый: Экология влияет на развитие онкозаболеваний

«Где идет добыча нефти или полезных ископаемых, там всегда онкология», - говорит президент фонда «Здоровая Азия» Нагима Плохих. Онкологи подтверждают, что высокие показатели по заболеваемости раком фиксируются в тех регионах, где работают крупные производства. Насколько экологический фактор влияет на развитие онкозаболеваний, рассуждают эксперты.

Миф пятый: Нетрадиционная медицина помогает в лечении онкозаболеваний

«Мы встречали мам, которые лечили детей лекарствами для кошек», - рассказывает волонтер фонда «Амила» Мария Белова. «Но все-таки пик лечения нетрадиционными способами приходился на середину 90-х», - говорит онколог Нурлан Балтабеков. «Сейчас мы встречаем меньше случаев лечения керосином или обращений к знахарям и целителям». Помогает ли нетрадиционная медицина в борьбе с раком?

Над проектом работали Юлия Панкратова, Евгений Загороднев и Ренат Бесбаев. Vласть благодарит всех специалистов, принявших участие в подготовке проекта.