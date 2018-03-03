Телеобзор: Как Первый канал «Евразия» букву Ц потерял

Языковая тема в Казахстане нередко становится предметом спекуляций, и далеко не последнюю роль в этой дискуссии играют телеканалы. Телевизионщики с необъяснимым удовольствием обличают незнание казахского языка и среди высокопоставленных чиновников, и среди собственных же коллег . Перевод казахского языка на латинскую графику и вовсе стал для некоторых «обличителей» настоящим подарком.

Особенный тон выбрали для своего сюжета о третьем варианте казахского алфавита на латинской графике корреспонденты Первого канала «Евразия». Пока на других республиканских каналах его иначе как «окончательным» не называли, редакторы итоговой «Аналитики» решили, что битва еще не проиграна. «Присмотревшись, у будущих пользователей алфавита - казахстанцев - возникли некоторые вопросы. Например, привлекло внимание отсутствие буквы “ц” в алфавите. Как же тогда написать одно из самых популярных слов сегодня - “цифровизация”?», - взволновался закадровый голос. Следом на экране появился один из разработчиков нового алфавита Ерден Кажыбек. Глава института языкознания им. Байтурсынова проговорил, что «абсолютно все буквы включать нет необходимости». Конкретизировать вопрос журналист, видимо, не стала, а потому поспешила резюмировать: «Конкретного ответа по поводу написания буквы «ц» получить не удалось. Говорят, что детали новых правил нового алфавита еще в работе».

Удивительно, но конкретный ответ на этот вопрос пятью днями ранее удалось получить корреспондентам «Информбюро» на 31 канале. Еще более невероятно, что дал его тот самый директор института языкознания, чья беседа с журналистом «Евразии» вышла такой несодержательной. «Букву “ц” передает сочетание “t” и “s”», - пояснил Кажыбек. Филолог подчеркнул, что с помощью таких диграфов можно будет обозначать и другие выпавшие из нынешнего варианта алфавита буквы, характерные исключительно для кириллицы. Продуктивно поговорить с ученым удалось и корреспондентам главного конкурента «Евразии» - телеканала КТК. Им Ерден Кажыбек, вероятно, в 100-й раз объяснил, как будут писаться выпавшие из алфавита «я» и «ю». «Хабар» этими вопросами даже не задавался, а СТВ и вовсе не показал своим зрителям новый алфавит: новость о третьем варианте латинской графики в итоговом выпуске новостей сопровождалась латинскими буквами с апострофами.

Такой же неоднозначной вышла ситуация с пожеланием президента, чтобы все члены правительства и депутаты парламента осуществляли деятельность только на казахском языке. Слово «только» присутствовало в первоначальной версии пресс-релиза, распространенного Акордой, но спустя несколько часов было оттуда удалено. Министр информации и коммуникации Даурен Абаев на следующий день хоть и постарался донести до общественности смысл высказывания Нурсултана Назарбаева, но признался, что дословно фразу президента не помнит. Это небольшое замешательство не помешало некоторым телеканалам объявить натуральную охоту на чиновников, не научившихся передавать свои мысли на государственном языке.

Спустя сутки после того, как слово «только» перестало фигурировать в пресс-релизе, диктор вечернего выпуска «Информбюро» на 31 канале отметила: «Накануне глава государства заявил о том, что парламент и правительство должны работать только на государственном языке». Сюжет на тему языковой просвещенности членов кабинета министров вышел незамысловатым: корреспондент, почему-то мня себя проверяющим, констатировал, что на последнем заседании правительства в употреблении русского языка были уличены директор школы из Восточного Казахстана и министр образования Ерлан Сагадиев. Последний «то ли по привычке, то ли по забывчивости переключался с казахского языка на русский», подчеркнул автор сюжета, продемонстрировав все свои аналитические способности.

При этом журналиста не удовлетворили и выступления участников заседания, не забывших о пожелании главы государства. Им досталось за то, что зачитали свой доклад на государственном языке, «не поднимая глаз». В заключении корреспондент беззастенчиво назвал тех чиновников, которых казахстанцы должны знать поименно, ведь им казахский язык еще только предстоит освоить - сюда попали министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, министр юстиции Марат Бекетаев и глава Национального банка Данияр Акишев.

Чтобы выяснить, нужно ли этим высокопоставленным госслужащим серьезно переживать за свое недостаточное знание казахского языка, автор этого обзора обратилась к новостным выпускам официального «Хабара». Итоговый вечерний выпуск новостей на русском языке в понедельник, 26 марта, начался по традиции с хроники деятельности главы государства и его встречи с Дауреном Абаевым. Когда речь зашла о работе государственных органов, закадровый голос перевел слова президента, сказанные им на казахском языке, так: «Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке». При этом за закадровым голосом можно различить и оригинальный синхрон президента, который на протяжении всей фразы ни разу не прерывается. Из него мы и слышим слово «тек» («только» на рус. - V.). Очевидно, все точки над i должен расставить просмотр тех же итоговых вечерних новостей на казахском языке, где заявление главы государства никто переводить не будет. Но вот незадача: в этот раз интересующее нас высказывание президента прерывается склейкой, в результате чего слово «тек» навсегда исчезает из контекста. Тем же монтажным приемом, к слову, воспользовались и на телеканале Qazaqstan.

Но, похоже, как ни старались государственные телеканалы убедить и зрителей, и своих коллег по цеху в том, что слова «только» не произносилось, у них это не получилось. И теперь беготня журналистов и за Ерланом Сагадиевым, и за сенатором Даригой Назарбаевой (которая на днях тоже озвучила депутатский запрос на русском языке) выглядит хоть и дикой, но вполне объяснимой.