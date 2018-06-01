На пресс-конференцию с участием главных авторов обновленной концепции всесезонного курорта Кокжайлау собралось внушительное количество желающих задать вопрос спикерам. В результате, главные участники мероприятия объясняли журналистам, куда делись уже потраченные на разработку проекта средства, а активистам - почему освоение ущелья неизбежно еще с 2012 года.

В начале своего выступления Наиль Нуров, генеральный директор Almaty Mountain Resorts, сообщил собравшимся, что 15 июня презентации ТЭО курорта не предвидится, потому что «не хотим торопиться». По его словам, в середине июня готовый документ все же появится в электронном виде на новом сайте курорта, где все желающие смогут оставить свои комментарии, рекомендации и оценки. После внесения необходимых изменений общественные слушания «в абсолютно новом формате» состоятся ориентировочно в середине августа 2018 года, пояснил Нуров.

Заговорив непосредственно о проекте, глава компании напомнил, что Кокжайлау не будет представлять собой горнолыжный курорт в чистом виде. Разработчики проекта видят его первым в Казахстане горным всесезонным курортом, который должен быть построен по высшим международным стандартам. В этом контексте Нуров с удовольствием ссылался на успех построенной в 2017 году в городе пешеходной улицы и даже заявлял, что Кокжайлау задумывается как «улица Панфилова на высоте 2300 метров». Более того, авторы проекта считают, что «обязаны» превратить живописное ущелье в «модное место», которое ежедневно смогут посещать порядка 5 тыс гостей. Сегодня, отметил Нуров, его команда ориентируется на то, что 60% посетителей курорта будут жителями Алматы, 20% - приезжими из других регионов Казахстана, еще 20% - иностранцами.

Отдельно спикер затронул вопрос транспортной доступности Кокжайлау, заявив, что до ущелья можно будет добраться посредством гондольной дороги с базовой станции на Медео. Путь до Медео из центра города, по его словам, также будет оптимизирован: «Недавно мы презентовали акиму концепцию туристского хаба в Алматы <…> Применительно к Кокжайлау стержень программы - возобновление экспресс-сообщения от улицы Байтурсынова. Это то самое историческое место, откуда уходили экспрессы на Медео в советское время». Нуров пояснил, что с этого места автобусы по выделенной полосе будут отправляться в сторону всех основных туристических достопримечательностей Алматы. «Я думаю, что в данной истории не обойдется без ограничения движения личного транспорта на Медео», - добавил он.

Нуров в очередной раз рассказал и о будущем наполнении курорта: кроме базовой станции здесь будут находиться ресторан на 200 мест, гостиница на 100 или 250 мест, лыжная школа, искусственное озеро для оснежения объемом 80 тыс кубических метров (основным источником питания озера выступит река Казачка). На Кокжайлау планируется оформить 24 горнолыжные трассы, 60% из которых будут обустроены для новичков и продолжающих - остальные трассы смогут осваивать профессионалы и любители экстрима. «Это считается наиболее удачным решением во всем мире», - уверял Нуров. Если верить директору Almaty Mountain Resorts, площадь освоения в ущелье не превысит 6 гектаров.

«Если мы будем убедительными (на общественных слушаниях - V), я думаю, что мы сможем в конце этого года перейти к фазе проектирования. Эта фаза займет у нас более года. Мы рассчитываем до конца 2019 года закончить ПСД, и в начале 2020 года приступить к строительству, и закончить первую очередь в 2022 году», - сообщил главный спикер. При этом позднее Нуров допустил, что озвученные сроки могут быть сдвинуты, если проект под влиянием общественности необходимо будет дорабатывать. Стоимость курорта, по его данным, не должна превысить $200 млн, которые планируется изыскать из местного и республиканского бюджетов. «Сегодня в качестве фаворита мы рассматриваем модель, при который мы построим основные инженерные локации, но в черновой отделке готовы будем на аукционе отдать это в управление бизнесу», - добавил Нуров. Он уверен, что только таким способом государство сможет контролировать ценообразование на курорте.

Нуров подчеркнул, что пока - при неутвержденном ТЭО - говорить о предварительной стоимости разработки ПСД преждевременно. Вместе с тем он прокомментировал вопрос средств (3,5 млрд тенге), которые уже были выделены на проект Кокжайлау в предыдущие годы: «Эти деньги не ушли в песок, мы не считаем их потерянными средствами. Если вы сравните стоимость, которую мы потратили тогда на разработку ТЭО и ПСД, и которую мы тратим сейчас, то это очень большая разница. В разы! Те разработки, которые были произведены, мы сегодня используем».

Спикеры поспешили заверить, что и электроподстанция, возведение которой в Кокжайлау уже идет, несмотря на свою большую мощность, окажется в результате востребованной. Ерлан Жайлаубай, глава управления туризма и внешних связей Алматы, в первую очередь отметил, что перенос мощностей в другое место и строительство в ущелье меньшей подстанции, станет поводом для нежелательных расходов. «Мы не отказываемся от идеи создания транспортной системы от Чимбулака на БАО (Большое Алматинское озеро - V), и потом с выходом на Иссык-Куль <…> Вот эти резервы и будут использованы, в моем понимании, для этих вещей», - также отметил Жайлаубай.

В ответ на просьбы защитников Кокжайлау все-таки оставить ущелье нетронутым, Нуров констатировал: «Мы уже выпустили этого джина из бутылки. Кокжайлау уже осваивается. Говорить о том, что Кокжайлау сегодня - нетронутая заповедная территория, мне кажется, не честно и не справедливо». Он рассказал, что в 2017 году волонтеры, в течение месяца подсчитывающие количество туристов в ущелье, насчитали 40 тыс человек. «Уверяю вас, что даже по истечении этого и следующего года цифра в 40 тыс возрастет как минимум в два раза», - заявил глава Almaty Mountain Resorts.

На следующую претензию противников строительства в ущелье выпало отвечать представителю акимата. Жайлаубай прокомментировал вопрос о возможности придания Кокжайлау особого юридического статуса, который смог бы гарантировать его сохранность. Сначала он заявил, что администрация города не предусматривает мер по наделению ущелья статусом особо охраняемой территории, а позднее добавил: «Сопротивления относительно этого вопроса нет, я поддерживаю. Мы с удовольствием рассмотрим эту инициативу. Если мы сможем прийти к такому решению до общественных слушаний или во время, мы - за. Мы как раз-таки и выступаем за сохранность этой территории. Если для того, чтобы сохранить флору и фауну, необходимо этот статус внести в нормы экологического кодекса либо рассмотреть другой вариант, мы готовы».