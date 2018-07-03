Что не так с новыми показателями качества воздуха в Алматы?

Еще несколько лет назад городские власти открыто заявили, что при имеющихся методах замера и оценки уровня загрязнения атмосферы в Алматы постановка «реалистичных и достижимых» целей по улучшению экологической обстановки не представляется возможной. Между тем, пару недель назад горожанам как раз представили новый перечень целевых показателей, выполнимость которых эксперты сразу подвергли сомнению.

В конце 2015 года была принята программа развития «Алматы-2020». В объемном документе для контроля качества воздуха был определен лишь один целевой показатель - объем нормативных загрязняющих веществ со стационарных источников (читай: промышленных предприятий). По задумке авторов, чтобы горожане комфортно дышали, он не должен превышать 100 тыс. тонн в год. По итогам 2017 года индикатор успешно достигнут, рапортовал городской акимат. В прошлом году общий объем загрязняющих веществ по выданным разрешениям немного превысил 79 тыс. тонн.

С 2020 года управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Алматы планирует использовать обновленные целевые показатели качества окружающей среды. Для их разработки в 2017 году был проведен открытый конкурс, победителем которого стало ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», реализовавшее проект за 110 млн. тенге. Разработанные показатели и мероприятия по их достижению «должны лечь в основу программы территориального развития города Алматы», пояснил глава управления природных ресурсов Асет Масабаев на общественном обсуждении итогов проекта, которое состоялось 13 июня в Алматы.

Владислав Бенсман, заместитель директора ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», перед презентацией итогов своей работы предупредил аудиторию, что осведомлен о множестве нареканий, которые вызывают правила определения целевых показателей качества окружающей среды в Казахстане. В следующий момент он поспешил обнадежить присутствующих: «Завершаются работы по обсуждению концепции новой редакции Экологического кодекса, где вопросы определения целевых показателей стоят на одном из важных мест. И в новой редакции Экологического кодекса, я думаю, все недостатки, которые были в старой методической базе, будут устранены».

Пока законодатели только завершают эту работу, алматинским активистам и прессе уже представили новые показатели, большая часть которых ожидаемо касается качества воздуха:

1) Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными/передвижными источниками (т/год) 2) Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА 5 )* в среднем по городу 3) Стандартный индекс (СИ)** по SO 2 (диоксид серы) в среднем по городу/на посту Медео 4) Стандартный индекс по NO 2 (диоксид азота) в среднем по городу/на посту 12 - пересечение улиц Наурызбай батыра-Райымбека/в районе Северного кольца у рынка Кенжехан/в районе улиц Байзакова-Райымбека 5) Стандартный индекс по CO (оксид углерода) в среднем по городу 6) Стандартный индекс по NO (оксид азота) на пересечении улиц Розыбакиева-Райымбека

* сумма концентраций пяти загрязняющих веществ - диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид - в долях предельно допустимой концентрации (ПДК)

** наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДК

Эксперты, в свою очередь, высказали целый ряд замечаний к озвученным показателям:

Целевые показатели представлены в относительных, а не абсолютных значениях. И ИЗА 5 , и СИ представляют собой индексы, рассчитываемые при помощи сравнения с установленными ПДК - именно по такой методике работает в настоящее время Казгидромет. Асия Тулесова, основательница проекта «AUA. Мониторинг качества воздуха», небезосновательно считает, что такие показатели «спокойно можно изменить и потом интерпретировать все данные в свою пользу». Вероятно, руководствуясь подобными соображениями, мировое сообщество уже отказалось от подобных форм оценки качества окружающей среды. Об этом, к слову, упомянуто и в программе «Алматы-2020», и в отчете «ЭКОСЕРВИС-С» по представленному проекту.

Елена Ерзакович, руководитель завершенного проекта ООН «Устойчивый транспорт города Алматы», считает, что такой относительный способ представления данных «мало приемлем в современном цифровом и открытом обществе, когда любая цифра должна быть подтверждена расчетами, и госорганы сами должны иметь возможность в любой момент внятно отчитаться по этим индикаторам».

Целевые показатели не включают мониторинг твердых частиц PM-2.5 и PM-10. Светлана Спатарь, активист экологического общества «Зеленое спасение», напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует в обязательном порядке измерять концентрацию в воздухе этих частиц, потому что именно они оказывают значительное влияние на здоровье человека. «Весь город переживает, общественность хочет знать именно по этим показателям», - добавила она.

И действительно имеющаяся в Алматы система гражданского мониторинга качества воздуха акцентирует внимание как раз на отслеживании мелкодисперсных частиц, способных оседать в легких. В то же время Казгидромет фиксирует показатели PM-2.5 и PM-10 лишь на пяти постах в Алматы (из 16 функционирующих), и официальные данные сильно разнятся с результатами независимого мониторинга, признается Наталья Яковлева, руководитель проекта «Установление целевых показателей качества окружающей среды для города Алматы». В своей работе она решила исходить из того, что целевые показатели должны быть «измеряемы, контролируемы, достигаемы», а, значит, пока Казгидромет не может проводить качественные замеры взвешенных частиц, и в перечень показателей они не войдут.

Замеры целевых показателей не подразумевают использование альтернативных Казгидромету сенсоров. Яковлева не без гордости сообщила, что в процессе работы над исследованием качества воздуха в Алматы использовала данные независимого мониторинга (несмотря на отсутствие такого требования в полученном от акимата техзадании). Более того, команда «ЭКОСЕРВИС-С» приобрела используемый активистами датчик и после полевых исследований даже сделала вывод, что это «очень полезные приборы». Авторы итогового отчета считают, что Казгидромету необходимо не только обратить внимание на получаемые гражданами результаты, но и «проводить регулярные встречи с независимыми исследователями с целью взаимодействия, консультирования, сличения данных».

Однако, вероятнее всего, это сотрудничество не будет гладким: Яковлева рассказала о неудачном контакте с алматинским экоактивистом Павлом Александровым, который якобы отказался предоставлять собственные данные «ЭКОСЕРВИСУ», требуя взамен информацию, собранную Казгидрометом за последние 10 лет. Масабаев, в свою очередь, тщетно пытался убедить общественность в том, что акимат «не ставит целью занижать какие-то показатели», игнорируя гражданские исследования.

Отсутствует обоснование динамики достижения целевых показателей качества атмосферного воздуха. В качестве яркого примера Ерзакович назвала сценарии изменения объема загрязняющих веществ от автотранспорта, который, по расчетам «ЭКОСЕРВИС-С» ответственен за 65% выбросов. Особенно эксперта беспокоит план мероприятий: «Есть в некоторых разделах чрезвычайная детализация, а где-то вообще не понятно, как будет достигаться результат по выполнению, как он будет мониториться». Авторы отчета, например, считают, что снижение выбросов от машин неизбежно произойдет после сокращения в городе количества транспорта, использующего топливо экологического класса Евро 0 (и соответственно увеличения Евро 4 и 5).

При этом у акимата на этот счет нет никакой ясности: в правительстве городским властям сообщили, что нормативное повышение стандартов топлива «напрямую связано с модернизацией казахстанских нефтеперерабатывающих заводов». Более того, в 2017 году контроль качества топлива в Алматы вовсе не проводился - виной всему изменение функций департамента по защите прав потребителей (он стал департаментом охраны общественного здоровья).

Методы замера целевых показателей не позволяют делать качественную оценку состояния атмосферного воздуха. Во-первых, Казгидромет не располагает достаточным для такого густонаселенного города как Алматы количеством постов наблюдения (их должно быть порядка 20). Во-вторых, посты отличаются между собой по методу отбора проб, по длительности функционирования, по перечню контролируемых загрязняющих веществ, а значит, сравнение между ними проводить некорректно.

В-третьих, на нескольких постах замеры проводятся три (а не 4 раза) в сутки, что не позволяет дать оценку среднесуточного уровня загрязнения. В-четвертых, серьезных исследований по климатическим изменениям в городе Алматы и его окрестностям не проводилось с 80-х годов, что не позволяет сегодня судить о реальном влиянии климата города на высокий уровень загрязнения атмосферы. В-пятых, объемы выбросов от автотранспорта и частных жилых домов не замеряются, по ним не производится сбор статистических данных (исследователи пользуются расчетными методами).

Последнее обстоятельство, к слову, не помешало команде «ЭКОСЕРВИС-С» составить перечень районов Алматы, где уровень выбросов от автомобилей предположительно в три раза превышает нормы ПДК по диоксиду азота и серы.

Ерзакович убеждена, что представленный общественности проект по установлению целевых показателей качества окружающей среды Алматы является «индикатором отношения к проблемам экологии в правительстве». В отсутствие профильного министерства нет и компетентного органа, который мог бы навести порядок с методологией Казгидромета и составлением подобных документов, отмечает она. Тулесова считает, что акимат Алматы намеренно определяет для себя такие целевые показатели, которые сможет достигнуть исходя из имеющегося бюджета: «Город боится ставить перед собой цели, которые не достигнет, и мне кажется, это очень странный подход. Ставьте себе долгосрочные показатели - на 5, 10, 15 лет».

Авторы проекта между тем вполне довольны собой и даже утверждают, что «в целом отмечается тренд к снижению общих выбросов на 62%» к 2025 году. По их мнению, такое будущее обязательно наступит, если, к примеру, вынести аэропорт за черту города, запретить сжигать твердое топливо в газифицированных районах, увеличить число экопостов, организовать производство электроавтобусов, перенести создающие заторы остановки общественного транспорта, открыть линию микрокредитования для желающих приобрести электромобиль, построить развязку на Байзакова-Райымбека и перевести ТЭЦ-3 на газ.