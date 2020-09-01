​Второе послание Токаева: новое движение к старому

Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев во второй раз выступил с посланием к народу Казахстана. Его план дальнейшего развития страны, который лишь отчасти можно назвать новым, включил в себя задачи облегчения разросшегося государственного аппарата, ликвидации и возрождения ряда государственных структур, ревизии налоговой и регуляторной политики, а также усовершенствования медицинской и правоохранительной систем. Vласть выделила наиболее важные тезисы из выступления главы государства.

Задачи госуправления

Основополагающим моментом своего выступления Токаев сделал заявления об утверждении 7 основных принципов экономического развития и создании Агентства по стратегическому планированию и реформам. В Казахстане уже больше 10 лет говорят если не об уже случившемся, то о скором завершении длинного нефтяного суперцикла. В связи с этим не теряет актуальности вопрос о диверсификации экономики. Президент назвал её неизбежной и вместе с тем отметил, что будущее экономическое развитие должно работать на повышение благосостояния граждан. В связи с этим Токаев провозгласил 7 основных, неоднократно озвучивавшихся до него, принципов дальнейшей политики:

Справедливое распределение благ и обязанностей Ведущая роль частного предпринимательства Честная конкуренция. Открытие рынка для нового поколения предпринимателей Рост производительности, повышение сложностей и технологичности экономики Развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа Озеленение экономики, охрана окружающей среды Принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом. При этом мы должны исходить из наших конкурентных преимуществ и реальных возможностей».

Реализацией этих принципов, равно как и других поручений президента, должно будет заняться Агентство по стратегическому планированию и реформам, уже существовавшее в Казахстане в конце 1990-х.

Решения агентства, по словам Токаева, станут обязательными для министерств и других государственных органов, и потому их необходимо проектировать конкретными и реалистичными. Государственные программы больше не должны содержать большого количества показателей и индикаторов. На смену им придёт формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. А их основной целью станет главенство результата над процессом. Для разработки и выполнения этих программ агентству необходимо будет вовлекать частный сектор и общество – они должны участвовать как на этапе планирования, так и на этапе оценки. Для более эффективной оценки в состав агентства будет переведен Комитет по статистике.

В дополнение к этому Токаев поручил заняться разгрузкой государственного аппарата. К концу 2021 года количество его работников должно быть сокращено на 25%. За счёт сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся госслужащих. Глава государства подчеркнул, что низкооплачиваемая государственная служба обходится обществу слишком дорого. Однако он не стал уточнять, какое звено госслужащих будет затронуто его поручением – низшее, непосредственно взаимодействующее с гражданами, или высшее, занятое административными и стратегическими задачами. Наряду с сокращением государственные органы должны будут к июлю 2021 года внедрить факторно-балльную шкалу, которая должна усилить ответственность и мотивацию госслужащих.

К той же цели разгрузки госаппарата можно отнести упразднение института ответственных секретарей и решение о слиянии национальных управляющих холдингов «Байтерек» и «КазАгро». Институт ответсеков, существующий в структуре министерств с 2007 года, должен был освободить министров от административно-кадровой работы, а также обеспечивать стабильность госаппарата за счет несменяемости. Но практика показала их неэффективность, вылившуюся к тому же в конфликты внутри ведомств. Обязанности ответсеков будут возложены на руководителей аппаратов министерств.

Что касается холдингов, то правительству предстоит провести их объединение. Несмотря на внесенный вклад в индустриализацию и развитие агропромышленного сектора, «Байтерек» и «КазАгро» уже несколько лет имеют слабые финансовые показатели и демонстрируют низкое качество корпоративного управления. Нынешние условия, убеждён Токаев, требуют нового институционального дизайна холдинга, в результате которого его финансовые возможности существенно расширятся. При этом портфель активов компаний, которые по итогам 2019 года составил чуть менее 10% к ВВП страны, предстоит сократить вдвое, а штат – на 50%.

Вразрез с задачей облегчения конструкции госаппарата идёт разве что идея восстановить министерство по чрезвычайным ситуациям, упраздненное в 2014 году. По мнению президента, необходимость этого шага оправдана наступлением эпохи природных и техногенных катастроф. Но при всем этом возрождение МЧС должно решить еще одну задачу – освободить министерство внутренних дел от непрофильных функций для повышения его эффективности.

Экономическая часть

Одной из главных экономических задач в ближайшее время должна стать ревизия Налогового кодекса. Токаев заметил, что сегодня в стране взымается около 40 различных налогов и сборов, администрирование которых устроено достаточно сложно и, к тому же, отличается принудительным характером. Нацпалате «Атамекен» и депутатам предстоит упростить исполнение налоговых обязательств, минимизировав количество необходимых платежей. Наряду с этим президент счёл необходимым задуматься о дифференциации налоговых ставок, что может помочь диверсификации экономики и пополнению бюджета. Без внимания не должны остаться и нормы международного налогообложения. Они, настаивает Токаев, должны стимулировать приток иностранных инвестиций в страну и реинвестирование их прибыли. В то же время государство должно тщательно контролировать трансфертное ценообразование и вывод капитала из страны.

Помимо налогов президент считает важным озаботиться защитой и развитием конкуренции, создав для этого специальное агентство. Он указал на то, что в сегодняшней обстановке повсюду видно сопротивление конкуренции – от угольной промышленности и фармацевтической отрасли, до услуг аэропортов и ЖКХ. А залогом коммерческого успеха в регионах чаще всего оказывается административный ресурс. В силу этого Токаев призывает разобраться «с так называемыми монопольными игроками, государственными и частными». По его мнению, сейчас необходимо разнообразить конкурентное поле и создать равные возможности для каждого предпринимателя. Демонополизации экономики должно особенно помочь ее разгосударствление. Сегодня в собственности центральных госорганов, акиматов и холдингов находится 7000 различных объектов и какую-то часть из них необходимо отдать в частное владение.

Еще одной компонентой дальнейшей экономической политики должно стать улучшение бизнес-климата. Для этого в течение года предстоит усовершенствовать регуляторную систему, создав новую нормативно-правовую базу для деятельности МСБ. По убеждению Токаева, в ней законодательно и на практике следует зафиксировать, что здравый смысл и принцип общественной полезности должны превалировать над жесткими юридическими нормами. Президент отметил, что трехлетний мораторий на проверки «предоставляет хорошую возможность» внедрить такое регулирование с чистого листа. И начать следует с наиболее коррупциогенных сфер – архитектурно-строительной деятельности, санэпиднадзора, ветеринарии, сертификации и других.

Чтобы облегчить положение наиболее уязвимых сегментов МСБ в период кризиса, Токаев поручил субсидировать для них ставки по кредитам на уровне 6%, продлить программу предоставления оборотных средств до конца 2021 года и сократить нагрузку на фонд оплаты труда до конца этого года. Вдобавок к этому президент настаивает на усилении их экспортного потенциала. Специально для этого правительство запустит программы по поддержке несырьевых предприятий. Главным результатом этой работы по развитию МСБ должно стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП до 35% и числа занятых в нем до 4 млн. человек

Социальная часть

Одной из ключевых социальных задач Токаев назвал пересмотр подходов к организации первичной медицинской помощи. Она должна стать мобильной и доступной широким слоям граждан, особенно жителям сёл. В этой связи следует возродить транспортную медицину для регионов. По мнению президента, это поможет создать эффективное здравоохранение в сельских населенных пунктах в течение трёх лет. В них также должно появиться достаточное количество фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Но параллельно с этим в стране нужно увеличить подготовку врачей редких специальностей – эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кардиологов.

Не менее кардинальные изменения, по словам Токаева, должны произойти с институтом полиции и судебной системой. На его взгляд, одной из ключевых проблем в их работе сегодня остается формализм. Оперативные сотрудники и следователи, принимающие процессуальные решения, работают в подчинении у одних и тех же начальников, для которых главной задачей является раскрытие преступления и направление дела в суд. Но при этом права и свободы граждан регулярно нарушаются в угоду нормам выработки. Устранить этот недостаток предстоит комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем, которая создается при администрации президента.

Президент считает, что необходимо развивать трехзвенную модель работы силовых ведомств с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор же обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде. Тогда как суд должен рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу.

Вдобавок к трехзвенной модели будет повышен статус участковых инспекторов, а также расширены их полномочия. Президент полагает, что участковые должны стать узнаваемыми, доступными и авторитетными лицами для граждан, активно защищающими их права. Улучшить работу полиции также должно внедрение систем видеонаблюдения в каждое отделение и помещение пенитенциарной системы.

А Высшему судебному совету, Верховному суду, необходимо будет активизировать работу по привлечению новых профессиональных кадров. Судебная система нуждается в специалистах в области налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности, корпоративного права. Отбор судей должен сопровождаться освещением в СМИ, чтобы общество знало за какие заслуги те или иные кандидаты были приняты на работу. Нужно развивать и альтернативные способы разрешения споров, что позволит находить компромиссы без участия государства, считает Токаев.

Помимо медицины и реформирования правоохранительной системы президент затронул давно обсуждающийся вопрос частичного использования средств Единого накопительного фонда гражданами. Уже в 2021 году 700 тыс. вкладчиков смогут направить часть своих сбережений на покупку жилья, лечение или передать их в управление финансовым компаниям.

Для улучшения работы местных исполнительных органов Токаев, в свою очередь, предложил создать «легитимный институт онлайн-петиций». Благодаря ему граждане, нередко игнорируемые госслужащими на местах и потому вынужденные обращаться в центральные органы власти, должны получить возможность самостоятельно инициировать реформы и предложения. Местные руководители, при всем этом, получат больше полномочий и ответственности. Над созданием специальной платформы в скором времени начнут работать правительство и неправительственные организации.