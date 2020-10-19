Пандемия и нарушенные коммуникации

С начала эпидемии казахстанское общество столкнулось с глубоким кризисом коммуникаций, который возник в результате недостаточной прозрачности со стороны государственных органов. Vласть обсуждает этот кризис и возможность выхода из него со специалистами по коммуникациям - Асель Карауловой и Ларисой Пак.

Отсутствие достоверных сведений об эпидемиологической и социально-экономической ситуации, неспособность правильно разработать и сформулировать реформы, а также отсутствие четких алгоритмов реагирования на общественные запросы, в очередной раз подтвердили нарастающее недоверие к государственному аппарату.

Бизнес в свою очередь также столкнулся перед многочисленными задачами антикризисных коммуникаций с клиентской аудиторией, и для того, чтобы сохранить с ней доверительные отношения, требовалось пересмотреть существующие способы взаимодействия и сформировать новые стратегии.

Vласть говорит со специалистами по коммуникациям об основных изменениях в общественных коммуникациях, проблемах, которые возникли во время пандемии и как их решать, какую роль может сыграть профессиональное сообщество в улучшении ситуации, а также какие уроки должны извлечь ньюсмейкеры, официальные лица, представители бизнеса и государственных структур?