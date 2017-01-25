Суть конституционной реформы. Краткие тезисы обращения Назарбаева к нации

Vласть обобщила имеющуюся информацию и представляет краткие тезисы грядущей реформы государственного управления, о которой в среду вечером президент Нурсултан Назарбаев рассказал в специальном обращении к нации.

Над реформой работает рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, ее возглавляет Адильбек Джаксыбеков, глава администрации президента. Накануне члены рабочей группы представили свои предложения по изменениям президенту. В среду он рассказал, как может выглядеть новая система государственного управления.

Суть реформы: часть президентских полномочий отойдет парламенту и правительству.

Нурсултан Назарбаев пояснил это тем, что новое время диктует новые вызовы, а сильная президентская вертикаль нужна была стране на заре ее становления: «Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом».

Сколько президентских полномочий отойдут правительству и парламенту? Около 40.

Для этого надо внести изменения в соответствующие законы и Конституцию - эти поправки правительство внесет в парламент для принятия до конца текущей сессии.

Что останется в компетенции президента? Стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти, внешняя политика, национальной безопасность, обороноспособность.

От каких полномочий откажется президент? Президент может отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра. Возможно, глава государства больше не будет принимать президентские указы, имеющие силу закона. Правительство будет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не президентом (как это было ранее).

Какие функции президента будут переданы правительству? Большая часть полномочий по регулированию социально-экономических процессов. За эту сферу будет отвечать кабинет министров и акиматы. Помимо этого, правительству перейдет право утверждения государственных программ, за которые оно будет нести всю ответственность. Правительство также сможет само образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав.

Роль парламента. Эти изменения требуют внесения поправок в Конституцию. Парламент, а точнее, одна партия, победившая на парламентских выборах, будет решающим образом влиять на формирование правительства.

Правительство будет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом. Будет упрощен порядок выражения недоверия членам правительства со стороны парламента. Предлагается усилить роль парламента в отношении местной исполнительной власти, то есть, акиматов.

Какие еще сферы будут затронуты реформой? Прорабатывается вопрос о совершенствовании деятельности Конституционного совета, судебной системы и прокуратуры.

Что останется неизменным? «Нам необходимы безусловные гарантии неизменности нашего конституционного строя», - сказал президент.

Как будут обсуждаться эти изменения в Конституцию? Издан указ «О всенародном обсуждении проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Обсуждение будет продолжаться месяц и завершится 26 февраля. Поправки будут опубликованы в СМИ. Отзывы должна собрать рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти и после этого доработать проект закона и снести его на рассмотрение президенту.