Социалист-мятежник стал кандидатом в президенты Франции от левого блока

Представлять левый блок на президентских выборах во Франции в апреле этого года будет Бенуа Амон. За него отдали свои голоса более половины избирателей левых, пришедших на внутренние выборы в прошлое воскресенье. Но, несмотря на победу, бывшему министру образования, покинувшему должность по причине несогласия с экономической политикой правительства, будет трудно убедить французов в выполнимости своей программы.

За Амона проголосовали более 58% избирателей левого блока. Вечером 29 января Бенуа Амон праздновал победу над своим соперником, бывшим премьер-министром Мануэлем Вальсом, который специально досрочно оставил высокую государственную должность с целью подготовиться к внутренним выборам «Замечательного народного альянса».

Впрочем, общественность ожидала победы бывшего министра образования в этой дуэли: неделю назад по итогам первого тура внутренних выборов Амон уже значительно опережал Вальса с отрывом в 4%.

Однако времени почивать на лаврах у убежденного социалиста нет: в оставшееся до президентских выборов время ему нужно будет убедить часть левого блока, отдавшую на внутренних выборах предпочтение Мануэлю Вальсу, в выполнимости своей программы и способности управлять страной. Задача не из лёгких для того, кого во время этой предвыборной кампании называли «утопистом», а чью программу, по мнению многих, трудно будет воплотить в жизнь. Действительно, после социально-либеральной политики дуэта Франсуа Олланда и Мануэля Вальса проект бывшего министра-мятежника Бенуа Амона может показаться революционным.

В августе 2014 году Бенуа Амон покинул правительство, выразив несогласие с проводимой премьером строгой экономической политикой. Вот почему его столкновение с Мануэлем Вальсом на внутренних выборах было почти эпичным: французские левые избиратели стали свидетелями не просто борьбы за победу, а столкновения разных идеологий левого толка. Отрицая социал-либерализм, Амон, казалось бы, обещает своим избирателям программу, соответствующую традиционным социалистическим, левым ценностям.

«Налог на роботов»

Раскол начинается с позиций бывших соперников по отношению к труду. Одно из ключевых предложений Бенуа Амона, наделившее его репутацией мечтателя, - это введение для всех французских граждан без исключения безусловного базового дохода. Сумма, представленная в начале как дотация в размере 750 евро, должна будет, по обещаниям кандидата, выплачиваться ежемесячно любому совершеннолетнему французу. Слово «безусловный» здесь говорит сразу о нескольких сторонах вопроса: дотация предназначена как для безработных и студентов, так и для работающих. Она будет выплачиваться в одинаковом размере для представителей всех социальных категорий, и её не нужно будет просить у государства - право на дотацию должно будет присваиваться каждому с момента совершеннолетия.