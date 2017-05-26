Куда делись левые?

Vласть пыталась разобраться: действительно ли левые силы в Казахстане, после фактического разгрома и раскола Компартии Серикболсына Абдильдина, перестали играть какую-никакую роль на политическом поле Казахстана? Если у них перспективы в нашей стране, и если да, то какие.

Официально зарегистрированные и реально действующие партии левого толка в стране – это Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК, официально марксисты) и Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана (ОСДП, социал-демократы). Первая, КНПК, поддерживает власть и ее стратегические программы, которые, пожалуй, в большей степени носят капиталистический характер; представителей второй, бывает, упрекают в заигрывании с националистическим электоратом. Молодежные, неформальные социалистические движения, проявлявшие более-менее – относительно наших реалий – явную (в том числе митинговую) активность в нулевые годы, сейчас стали менее активны. Что касается профсоюзов, которые, по идее, представляют рабочий класс и являются игроками левого фланга, - с ними тоже не все просто. По крайней мере, так принято считать.

Партии

КНПК упрекают в аффилированности с властью, что, по мнению критиков, есть предательство левой идеи как таковой. Власть делает ставку на рыночные отношения, развитие частного предпринимательства, государственно-частного партнерства и т.д. А КНПК не только входит в парламент, куда нелояльных не пропустят, но и поддерживает государственные стратегические программы вроде «Нурлы жол» и «Казахстан-2050». Где, кроме прочего, говорится о «всеобъемлющем экономическом прагматизме на принципах прибыльности». Такая риторика должна вызывать неприятие - левые выступают за социальное равенство. Но КНПК видит хорошее и здесь:

«Особенно близки и понятны нам идеи в части обеспечения социальных стандартов и гарантий, развития адресной помощи социально уязвимым слоям населения, создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры, сферы образования и медицины, обеспечения наших граждан доступным жильем. Так инициатива главы государства о создании общества всеобщего труда гармонирует с программными документами партии в части гарантированного права на труд. Считаем, что не природные ресурсы, а именно развитый человеческий потенциал в будущем станет залогом развития и процветания нашего государства. Уже сейчас мы наблюдаем, как компании, производящие интеллектуальные продукты, занимают лидирующие позиции по всем позициям, обойдя крупные добывающие компании. Другой вопрос – качество реализации этих программ. Зачастую, коррупция, отсутствие контроля на местах, размытая ответственность нивелируют положительный эффект», - говорится в ответе секретаря Центрального комитета КНПК Айкына Конурова на запрос Vласти.

Но примечательно и другое: выходит, что, действительно, даже госпрограммы, пусть в первую очередь они нацелены на укрепление рыночной модели, касаются и социальных вопросов. Поэтому, как заметила социолог и президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова, часть электората у левых партий отбирает власть.