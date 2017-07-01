Почему в Казахстане нет националистической партии?

Прошлогодние «земельные» митинги, как не раз отмечали эксперты, в первую очередь носили национально-патриотический характер. Противники продажи и сдачи в аренду земель китайцам в большей степени апеллировали к теме родной земли, истории и независимости. Поддержку, по крайней мере на словах, протестующим также выражали в основном деятели национал-патриотического (термин, которым смягчают понятие «национализм») лагеря. Но и без этого ряд «нацпатовских» тем – выход страны из ЕАЭС, усиление роли казахского языка – набирают популярность и находят отклик у значительной части казахстанцев. Тем не менее, националистической партии в Казахстане по-прежнему нет.

Почему нет партии?

Отсутствие партии один из самых заметных националистов страны - Мухтар Тайжан связывает с нежеланием властей видеть такую силу во внутренней политике. «Создание партий у нас находится на особом контроле власти и пока к созданию такой партии власть не готова. Лично я три раза подавал документы на регистрацию не партии даже, а движения. Согласно закону, создание партии у нас очень осложнено. Фактически ее можно создать только имея административный ресурс, то есть если на это будет одобрение со стороны властей», - уверен он.

По мнению президента научно-образовательного фонда «Аспандау» Каната Нурова, есть и другие причины. «Все прошлые стихийные движения, - утверждает Нуров, - подавлены на заре становления нашей республики. А люди, которые сегодня претендуют на лидерство в национально-патриотическом движении, по существу, остались в плену прежних настроений. По существу, это казахско-советский национализм, направленный просто против диктата Москвы. Они не чувствуют и не слышат своих же потенциальных сторонников и избирателей и потому не пользуются серьезным моральным авторитетом. В то время как необходима современная идеология, выстроенная по примеру европейских правых партий, а не архаизм, неинтересный никому, кроме группы «научной и творческой интеллигенции».

Если же националистическая партия европейского образца будет создана, то она, по мнению Нурова, может добиться регистрации: «Теоретически благоприятный режим со стороны власти может получить партия с конструктивной и прагматичной идеологией. Необходимо понимать, что Россия, Китай и другие наши соседи, не являются ни вечными друзьями, ни вечными врагами. В каких-то вопросах у нас есть с ними общие интересы, в каких-то – нет. В зависимости от этого и нужно вырабатывать позицию, не впадая в фобии», - считает эксперт.

Не исключено, что помимо прочего, отсутствие националистической партии связано с советским восприятием терминологии. Национализм, воспринимаемый в мире как патриотизм и отстаивание в первую очередь национальных интересов, в Казахстане по-прежнему иной раз воспринимается как агрессивная идеология, опирающаяся на превосходство одной нации или расы над другой, считает Мухтар Тайжан. Но это, утверждает он, совсем не так. «Националистический – это не нацистский, это патриотический. Это не значит, что такие силы (националистические – V) должны создаваться на национальной, даже на языковой основе – нет, это партии, которые ставят суверенитет, независимость и экономическую самостоятельность во главу угла», - говорит Тайжан.

Социолог Серик Бейсембаев уверен, что «само понятие национализма в условиях Казахстана чрезмерно нагружено негативной коннотацией».