​Помогают ли международные отношения демократизации государств?

Наиболее часто политическая наука объясняет причины демократизации различных стран внутренними социально-политическими процессами. Это связано с тем, что влияние внешней среды остаётся недостаточно изученным. Однако демократические трансформации стран Центральной и Восточной Европы в начале 1990-х годов привели к тому, что дисциплина уже не может анализировать такие явления не придавая значение международным отношениям. Vласть продолжает серию материалов о демократизации , в которых рассказывает о явлениях, которые помогают политическому развитию стран.

Большая часть теорий демократизации описывает международный контекст как структуру, не имеющую общей логики, формы, цели и лидера. Прежде главными действующими силами в них обозначались военные группы, политические и бизнес элиты, а также всевозможные общественные организации. Однако в конце 1980-х годов внимание было переведено на активность других игроков. В их число стали входить отдельные государства, например, США, наднациональные организации вроде Европейского союза, международные организации, такие как ООН и транснациональные правозащитные сети, подобные Amnesty International.

Политологи, в частности профессор университета Уорик Питер Барнелл, полагают, что популяризация демократии успела стать глобальной индустрией с ежегодным оборотом не менее $5-10 млрд. В большей степени её действие направлено на автократические режимы, а также консолидацию демократических сил, закрепившихся во многих странах мира сравнительно недавно. Эта работа проводится через образовательные программы для парламентариев и граждан, а также поддержку общественных организаций, которые контролируют деятельность институтов и присутствуют в поле публичной политики.

Вместе с этим для продвижения демократии используются и меры воздействия вроде санкций, протестов по дипломатическим каналам, угроз военного вмешательства, принуждения к соблюдению прав человека и введения правовых норм на уровне международных организаций. Также в рамках неё происходит трансферт различных институциональных моделей, включая избирательные системы и законодательные документы.

Опыт определённых стран

Если говорить о практике продвижения демократии разными странами, то прежде всего необходимо обратить внимание на опыт США. Америка усилила свою активность после окончания холодной войны с СССР. Она должна была служить двум целям, первая из которых касалась поддержки важнейших этических ценностей внешней политики США, включая соблюдение прав человека. Этот идеалистический взгляд был утверждён обращением президента Вудро Вильсона во время совместного заседания палат конгресса ещё в 1917 году, когда страна объявляла войну Германии.

Вторая цель, реалистическая, начала утверждаться во время холодной войны, вызвав озабоченность США проблемами локальной и глобальной безопасности. Она сформировалась под влиянием гипотезы «демократического мира» философа Иммануила Канта, которую он развивал в одном из своих знаменитых трактатов «К вечному миру». Достижение вечного мира, по мнению Канта, требует появления на планете большого числа независимых и конституционных республик. Такая политическая среда – фундамент развития гражданского самосознания, который способен предостеречь людей от поддержки военных действий своих стран, исключая, разве что, случаи самообороны. Таким образом, массовое появление республик помогло бы миру избежать появления агрессоров.