Технократы возвращаются

Ожидаемое с конца прошлого года назначение нового руководителя администрации президента Казахстана все равно преподнесло сюрприз: все аналитики ошиблись с персоной нового главы президентского аппарата. В реальности назначению удивляться не стоит, оно полностью соответствует новой системе высшего управления, которая будет выстраиваться в стране после принятия нового закона о Совете безопасности.

Технократы приходят

Асету Исекешеву 48 лет, он начинал карьеру в прокуратуре, работал в структурах Минюста, был одним из топ-менеджеров корпорации «Ордабасы», затем вновь приходил в правительство, уходил в бизнес. Из него вернулся сразу помощником президента, а затем на многие годы ушел работать в правительство, где курировал сферу индустрии, инвестиций и инноваций. Пост акима Астаны, который Исекешев занял летом 2016 года, - первый его опыт «полевой» работы.

Говоря об Исекешеве, политологи обычно используют слово «технократ». Он никогда не воспринимался как амбициозный политик, скорее наоборот – чиновник нового типа, открытый для диалога с гражданами и готовый активно работать над масштабными задачами.