Армения в ожидании выборов

Затянувшийся политический кризис в Армении, возникший после победы апрельской «бархатной» революции и обусловленный противостоянием двух ветвей власти – исполнительной в лице главы правительства, лидера революции Никола Пашиняна и его команды, и законодательной – парламентским большинством представителей бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) – может быть разрешен 9 декабря. В этот день в Армении пройдут досрочные парламентские выборы.

Агиткампания продлится всего 12 дней (именно такие сроки предусматривает закон в случае внеочередных выборов) – с 26 ноября по 7 декабря. Национальное собрание нынешнего созыва было распущено 1 ноября в соответствии с требованиями Конституции – парламент на своем специальном заседании во второй раз не избрал премьер-министра.

Принятая 7 июня, спустя полтора месяца после победы революции и вступления Никола Пашиняна на пост премьер-министра (согласно новой Конституции, в результате которой Армения перешла к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями в стране обладает глава правительства, он возглавляет систему государственного управления и исполнительной власти), программа нового правительства содержала пункты о проведении досрочных парламентских выборов в течение одного года и внесении поправок в Избирательный кодекс. Парламентские партии – РПА, «Процветающая Армения» (ППА) и Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) настаивали на проведении выборов в мае-июне 2019 года, аргументируя свою позицию главным образом тем, что политическим силам необходимо время для подготовки к ним.

Между тем был очевиден и расчет на то, что к тому времени революционная эйфория в стране пойдет на убыль, неизбежно понизится и беспрецедентно высокий рейтинг главы правительства, учитывая в том числе и сопряженные с грядущей зимой социально-экономические трудности. Но убедительная победа на состоявшихся 23 сентября выборах в Совет старейшин Еревана возглавляемого Пашиняном альянса «Мой шаг», набравшего 82% голосов, подтолкнула премьера к решению не медлить более с парламентскими выборами и провести их до конца года.

Выборы в Совет старейшин, по сути, вылились в вотум доверия премьер-министру – абсолютное большинство принявших участие в голосовании избирателей откликнулось на призыв Пашиняна (он принял самое активное участие в агиткампании) – «ни одного голоса контрреволюции». При этом явка избирателей была довольно низкой - 43%. Уже на следующий день, 24 сентября, когда стали известны предварительные результаты выборов мэра Еревана, премьер-министр заявил: «Досрочные парламентские выборы надо провести в самые сжатые сроки. Политическая неопределенность препятствует привлечению новых инвестиций в нашу экономику. Мы должны дать народу возможность посредством новых выборов сформировать парламентское большинство, избрать премьер-министра – с тем, чтобы политические процессы в Армении наконец-то сконцентрировались на решении социально-экономических проблем».

Из двух предусмотренных Конституцией вариантов роспуска парламента и назначения досрочных выборов – внесение поправок в Основной закон страны и отставка премьер-министра с последующим двукратным неизбранием парламентом нового главы правительства – Пашинян предпочел второй, учитывая то обстоятельство, что реформирование Конституции – процесс довольно длительный. 16 октября Пашинян подал в отставку, подчеркнув, что это сугубо формальный шаг, необходимый для роспуска Национального собрания и назначения новых парламентских выборов. Прозвучавшие в экспертных и общественных кругах опасения в связи с тем, что республиканцы вместе с ППА и АРФД могут выдвинуть своего кандидата либо проголосовать за Пашиняна (его кандидатура дважды была выдвинута с условием неизбрания) быстро рассеялись. Осознав бесперспективность сопротивления (самый свежий пример – 2 октября по призыву Пашиняна тысячи людей устроили осаду здания парламента, протестуя против принятого фракциями РПА, АРФД и ППА закона о внесении изменений в регламент Национального собрания, в котором команда Пашиняна усмотрела угрозу «контрреволюции»), республиканцы выступили с заявлением о том, что не выдвинут своего кандидата и не будут препятствовать роспуску парламента, а лидер ППА, один из богатейших олигархов Армении Гагик Царукян, 8 октября подписал с Пашиняном меморандум о проведении досрочных парламентских выборов в декабре.

Выборы пройдут по действующему Избирательному кодексу. Фракция РПА дважды провалила принятие парламентом закона о внесении в него поправок, предусматривающих переход на 100-процентную пропорциональную систему, устранение ограничений на формирование предвыборных коалиций, снижение минимальных порогов для прохождения в парламент для партий и блоков на один процент (до 4% и 6% соответственно), представительство в НС не менее четырех политических сил (вместо трех по действующему кодексу) – с условием, что каждая из них наберет не менее 2%. Представители экспертных и общественных кругов подвергли резкой критике позицию РПА, досталось и правительству Пашиняна, которое многие, в том числе и его сторонники, обвинили в том, что оно не приложило достаточных усилий для принятия нового избирательного кодекса.

«Сохранение рейтинговой избирательной системы ставит под серьезную угрозу формирование политического парламента. Только 100-процентная пропорциональная система в состоянии воспрепятствовать прохождению в парламент олигархов и всевозможных местных авторитетов. В результате мы можем получить парламент, весьма смахивающий на нынешний», – заявил в интервью Армянской службе Радио Свобода руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. Аналогичное мнение в интервью 24News высказал руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества, политолог Степан Григорян: «Проведение выборов по старому ИК – это серьезный регресс. Ясно, что у Республиканской партии не было бы шансов на выборах без рейтинговой системы голосования. Если бы поправки к ИК были приняты, республиканцы потеряли бы все, а олигархия ушла бы из политики». Григорян также не исключил, что РПА и Пашинян заключили сепаратную сделку – парламент будет распущен, но досрочные выборы пройдут по старому Избирательному кодексу.

Рейтинговая избирательная система существенно сужает возможности целого ряда внепарламентских партий, не имеющих серьезных финансовых и организационных ресурсов, единственный козырь которых – идеология и предвыборные программы. «Действующий Избирательный кодекс является серьезной преградой для прохождения в парламент новых политических сил, – сказал в беседе с корреспондентом Армянской службы Радио Свобода руководитель недавно созданной Армянской конструктивной партии, экс-кандидат в президенты Армении Андриас Гукасян. – Рейтинговая система устанавливает слишком высокую планку требований к новым политическим силам, поэтому мы пока не определились, будем ли участвовать в выборах или нет». Решения об участии в выборах не приняли пока и старожилы политического поля Армении – возглавляемого первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном Армянского национального конгресса (АНК) и партии «Наследие» экс-министра иностранных дел Раффи Ованнисяна.

О намерении участвовать в выборах уже сообщили более десятка политических сил, точное число участников станет известно 14 ноября – в этот день истекает срок подачи в ЦИК документов для регистрации. Многие пока не определились с форматом своего участия – в эти дни идут активные консультации и переговоры на предмет создания избирательных альянсов.

Явный лидер предвыборной гонки – партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», имеющая все шансы получить не менее 70% голосов. Список партии будет состоять примерно из 200 человек, в их числе – все министры, губернаторы и депутаты, состоящие в этой партии, – все они будут баллотироваться и по рейтинговой системе, а также известные общественные деятели, участники революционных событий. Об этом в интервью Армянской службе Радио Свобода сказала член правления партии Лена Назарян. На выборы партия, возможно, пойдет альянсом «Мой шаг», как во время выборов в Совет старейшин Еревана.

Судя по всему, агиткампания команды Пашиняна также не претерпит особых изменений по сравнению использованной на выборах столичного мэра. «Досрочные парламентские выборы превратятся в прямые выборы премьер-министра, т.е. народ, помимо избрания своего депутата, должен понимать, что этот выбор он делает в пользу Пашиняна или против Пашиняна», – заявил в интервью Azatutyun.am член руководящего состава «Гражданского договора» Ален Симонян. Из этих слов следует, что партия в ходе агиткампании повторит примененную им на выборах в Совет старейшин Еревана тактику, по сути исключающую соперничество программ и идеологий. Призрак контрреволюции и на этих выборах поможет Пашиняну, который вновь мобилизует свой электорат на борьбу с «реваншистскими устремлениями» республиканцев.

Борьба за второе место, по всей вероятности, развернется между РПА и ППА – обе эти партии свои надежды на преодоление избирательного порога главным образом связывают с рейтинговой системой. Отношение к Республиканской партии в обществе в целом негативное, она ассоциируется с криминально-олигархическим режимом Сержа Саргсяна, тем не менее РПА имеет свой электорат – это часть избирателей, недовольных новой властью и не доверяющих Пашиняну, а также многие чиновники низшего и среднего звена, сделавшие свою карьеру в годы власти РПА и не сумевшие приспособиться к новым реалиям. Политическое ядро партии – Виген Саркисян (экс-министр обороны, он возглавит список партии), Давид Арутюнян, Эдуард Шармазанов, Артак Сагателян, Арпине Ованнисян, Армен Ашотян и другие – это опытная и сильная команда, которая в случае прохождения в парламент может стать реальной оппозицией правительству Пашиняна.

По мнению многих аналитиков, партии необходим ребрендинг, она должна очистить свои ряды от наиболее одиозных и крайне непопулярных в народе деятелей (Серж Саргсян и его ближайшее окружение, олигархи). В любом случае смены руководства партии до выборов не будет – как заявил в интервью News.am пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, вопрос этот правомочен решить партийный съезд, но до выборов слишком мало времени для его проведения. Шармазанов также выразил уверенность, что республиканцы станут второй политической силой в парламенте 7-го созыва.

«Процветающая Армения» – типично олигархическая партия, не имеющая какой-либо идеологии. Рейтинг партии за последние месяцы существенно упал. В ее активе – большие финансовые и организационные возможности. Царукян в последнее время рьяно поддерживает все инициативы Пашиняна, не исключает возможности создания коалиции с его правительством («если того пожелает народ»). В областях, где уровень гражданского сознания ниже, он популярен больше, чем в Ереване, – благодаря всевозможным благотворительным программам, весьма смахивающим на предвыборные взятки.

В число фаворитов входил и избирательный альянс «Луйс» («Свет»), но после неожиданного для многих решения составляющих альянс партий «Просвещенная Армения» и «Республика» участвовать в выборах отдельно друг от друга шансы на прохождение в парламент этих двух политических сил представляются не очень высокими. 10 ноября «Республика» подписала меморандум с партией «Свободные демократы» о совместном участии в выборах в составе блока «Мы» (обе партии выступают за западную модель развития Армении).

Одна из старейших партий Армении, АРФД, всегда имела свой не очень большой, но устойчивый электорат – на всех предыдущих общегосударственных – парламентских и президентских – выборах дашнаки получали 7-10% голосов. Но в последние годы рейтинг АРФД резко упал (заигрывания с властью, вхождение в коалицию с крайне непопулярным в народе правительством Сержа Саргсяна). Определенную часть их голосов может перетянуть партия «Сасна Црер», также проповедующая националистические идеи (не самые популярные в моноэтнической Армении). Пройдут ли «Сасна Црер» в парламент – это одна из главных интриг грядущих выборов. Учредительный съезд партии состоялся 29 сентября – основана она членами одноименной группы, в июле 2016 года захватившей и в течение двух недель удерживавших здание полка патрульно-постовой службы полиции Армении в Ереване с целью свержения власти Сержа Саргсяна (в результате этой вооруженной акции трое полицейских были убиты). За эту партию проголосуют избиратели, которым близка националистическая идеология, а также та часть общества, которая считает, что именно они заложили основу апрельской революции 2018 года.

Между тем, амбициозные заявления лидеров этой партии о том, что они станут второй политической силой в парламенте, вряд ли обоснованы: многих настораживает склонность лидеров этой партии к силовым методам решения политических вопросов, а также подчеркнуто антироссийская риторика «Сасна Црер» (существенная часть населения Армении продолжает считать главным гарантом национально-государственной безопасности страны, наряду с национальной армией, Россию).

Расклад сил на предстоящих выборах станет более понятен к концу этой недели, когда завершится регистрация участников выборов, но окончательно картина станет ясной, очевидно, только после голосования.