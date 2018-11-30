«Во имя народа». В Армении развернулась короткая агитационная кампания

Народ – самое популярное в эти дни слово в Армении. Во имя народа, для народа, от имени народа – эти и другие вариации на тему в теле- и радиоэфире, в электронных и печатных СМИ, на городских площадях и в селах по всей Армении наперебой эксплуатируют участники стартовавшей 26 ноября агиткампании досрочных парламентских выборов, которые состоятся 9 декабря.

Агитация продлится всего 12 дней – такой срок установлен избирательным законодательством страны для досрочных выборов. Времени явно недостаточно для того, чтобы участвующие в выборах политические силы успели ознакомить избирателей со своими идеями и программами, сулящими устойчивое развитие республики и самые радужные перспективы для ее жителей уже в обозримом будущем. Впрочем, данное обстоятельство вряд ли актуально – уже первые дни предвыборной кампании подтверждают прогнозы экспертного сообщества о том, что конкуренции программ, идеологий на этих выборах не будет. Все эти дни общественность в режиме online наблюдает за ожесточенной перепалкой между командой исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна и представителями бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), на фоне которой остальные участники выборов пока что пребывают в тени.

Пашинян, самым активным образом участвующий в агиткампании (ради чего он взял двухнедельный отпуск), обвиняет республиканцев во всевозможных политических и экономических преступлениях, грабеже страны за время нахождения их во власти, предрекает РПА место «на свалке истории». Республиканцы парируют заявлениями о непрофессионализме и.о. главы правительства, его безудержном популизме, непоследовательности, отсутствии четкого видения путей развития страны, стремлении к единоличной, авторитарной власти.

Звучат также обвинения в том, что Пашинян в ходе предвыборной кампании злоупотребляет административным ресурсом (что частично признал и руководитель программ антикоррупционного центра Transparency International Armenia Варужан Октанян). Углядеть в этой перебранке собственно политический компонент – дело довольно сложное. А вот предугадать победителя выборов – проще простого: эти выборы – они лишь номинально парламентские, по сути же их результаты отразят желание большинства проголосовавших граждан Республики Армения видеть лидера революции на высшем государственном посту – такова специфика текущей политической ситуации в стране. Это важно – речь идет о личности, а не о предвыборной программе Никола Пашиняна и его команды.

В этом контексте довольно расхожим среди экспертов и наблюдателей является мнение о том, что сформированное по результатам выборов 9 декабря Национальное собрание будет «временным», «переходным», и через полтора-два года возникнет необходимость в новых парламентских выборах. Аргументация следующая – в условиях спонтанно организованных выборов, которые к тому же пройдут по старому Избирательному кодексу с пресловутой рейтинговой избирательной системой, и отсутствия времени для подготовки к ним политических сил (за исключением, понятное дело, партии «Гражданский договор», которая на волне царящих в обществе революционных настроений и высокого рейтинга ее лидера Никола Пашиняна получит абсолютное большинство мест в парламента) избранный 9 декабря парламент не будет иметь политической легитимности, т.е. не будет отражать истинного расклада политических сил и общественных настроений и ожиданий, что уже в скором будущем даст о себе знать – параллельно с неизбежным спадом революционной эйфории.

Судя по всему, подобное развитие событий предвидит и многоопытный лидер Армянского национального конгресса (АНК), первый президент Армении Левон Тер-Петросян (соратником которого в 2008 года во время поствыборных протестных выступлений, вылившихся в ожесточенные столкновения с силами правопорядка, был Никол Пашинян). 14 ноября АНК, отказавшийся, кстати, от участия в выборах, выступил с весьма примечательным заявлением, в котором в частности говорится: «Сохранение рейтинговой системы голосования – это серьезный удар по политической системе, ибо она препятствует процессу ее оздоровления и развития. В результате неизбежно возникнут проблемы в плане оздоровления и реконструкции всей государственной системы».

Фактически Тер-Петросян и его команда не особо верят в то, что в результате выборов будут сформированы высокопрофессиональный политический парламент и эффективная исполнительная власть. И далее: «По окончании выборов мы представим общественности наши приоритеты изменений и, действуя вне парламента, попытаемся объединить общественность вокруг этой повестки». По всей очевидности, АНК загодя собирается занять нишу лидера внепарламентских оппозиционных сил с прицелом на следующие – досрочные или очередные – выборы.

Тезис о необходимости проведения новых досрочных выборов в течение предстоящих двух лет усердно тиражируют и лидеры партии «Сасна Црер» Жирайр Сефилян, Варужан Аветисян, Гарегин Чукасзян. Об этом они говорили и в первый день агиткампании, жесткая же реакция Пашиняна не заставила себя ждать: «Этот парламент избирается на весь срок, и с этим должны считаться все! Кто дал им право определять, какой срок будет отпущен этому парламенту? Посоветовал бы им не впадать в заблуждение и не путать нашу власть с мягкотелой и аморфной властью Сержа Саргсяна».

Ну а главной интригой предстоящих выборов остается вопрос – кто станет второй политической силой в Национальном собрании 7-го созыва. И в целом скольким из 11 участвующих в выборах политических сил удастся преодолеть минимальный порог и пройти в парламент (5% для партий и 7% – для избирательных альянсов)? Необходимо отметить также, что действующий Избирательный кодекс предусматривает наличие не менее трех политических сил в Национальном собрании.

На прошлой неделе представительство Gallup International Association в Армении обнародовало результаты опроса, проведенного с 17 по 21 ноября по всей территории Армении с участием 1111 человек. 68,3% респондентов заявили, что проголосуют за возглавляемый Николом Пашиняном альянс «Мой шаг». Партия олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 6,7%, РПА – 1,5%, «Просветленная Армения» - 1,2%, Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» – 1%, «Сасна Црер» - 0,9%, «Христианско-демократическое возрождение» - 0,3%, блок «Мы» - 0,3%, «Решение гражданина» - 0,2%, «Страна законности» - 0,1%, «Национальный прогресс» - 0%.