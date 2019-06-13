Молдова сейчас: два премьера и в шестой раз отстраненный от власти президент

Шесть раз Конституционный суд Молдовы временно отстранял президента Игоря Додона от его обязанностей. Кризисы власти в Молдове, парламентской республике, где соперничающие политические лагеря часто сталкиваются друг с другом, – явление привычное. Vласть объясняет, из-за чего возникли конфликты в молдавском правительстве.

Игорь Додон: краткий профиль

Пророссийский кандидат Игорь Додон был избран президентом в ноябре 2016 года, победив проевропейскую соперницу Майю Санду с 55% голосов. При этом голосование впервые за 16 лет было всенародным, до этого президента избирал парламент. В ходе своей предвыборной кампании Додон пообещал положить конец семилетнему «флирту» Молдовы с Европейским Союзом, взять курс на сближение страны с Россией и развивать республику, опираясь на православие как «моральный стержень молдаван». Бывший министр экономики Додон возглавляет Партию социалистов с 2011 года. Его партия стремится отказаться от тесных торговых и политических связей с ЕС и вместо этого сближаться с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). По мнению Додона, Молдове нужен «лидер, как Путин», а Крым принадлежит Российской Федерации.

Контекст

В 2009 году к власти пришли партии, обещавшие улучшить положение в беднейшей европейской стране посредством радикальных реформ и интеграции в ЕС, что дало большинству молдаван надежду на скорые перемены к лучшему. Но вместо реформ рядовые жители страны увидели расцвет коррупции и усиление влияния олигархов.

В 2015 году Молдова была охвачена банковским скандалом, который привел к глубокому недовольству населения коррупцией и низким уровнем жизни. Всплывшая информация о пропаже из трех банков страны миллиарда долларов, что равнялось 12% ВВП страны, стала последней каплей. Кроме того, ударом для сторонников европейского пути развития стал приговор - девять лет лишения свободы за коррупцию – бывшему премьер-министру страны и главе проевропейской Либерально-демократической партии Владу Филату. Уставшие от обещаний, беднеющие жители Молдовы предались ностальгии, вспоминая небогатые, но стабильные и предсказуемые годы правления коммунистов. Коммунисты в выборах участвовать не стали, зато стали социалисты, наиболее близкие по идеологии.

Проевропейские партии хоть и удержались у власти, когда пошли на уступки протестующим, расследовав кражи миллиарда долларов с помощью США и проведя несколько громких арестов, граждане страны в идее евроинтеграции заметно разочаровались.

Два правительства

Сейчас, в разгар политического кризиса, в стране самое настоящее двоевластие: борьба идет между лагерем пророссийских социалистов, неожиданно объединившихся с проевропейским ACUM, и поддерживающими Владимира Плахотнюка демократами. Один, прежний, кабинет министров возглавляет Павел Филип, второй, новый, – Майя Санду. Оба правительства не признают легитимность друг друга. Правительству Павла Филипа пока не удалось заручиться международной поддержкой в продолжающемся политическом споре. ЕС, Россия, США, другие страны и международные организации же выразили обеспокоенность кризисом в Молдове и заявили о готовности сотрудничать с новым правительством во главе с Майей Санду.

10 июня Демократическая партия официально призвала своих оппонентов провести переговоры, чтобы найти выход из кризиса.

Шесть отстранений Додона

Конституционный суд Молдовы постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после объявления результатов выборов парламент не сможет сформировать новое правительство. На выборах в феврале партия Додона набрала почти треть голосов, однако этого оказалось недостаточно для формирования правительства. Трехмесячный срок истек в ночь на 8 июня, и на следующий день Конституционный суд принял решение об уже шестом отстранении президента, хотя ему и удалось договориться о коалиции со своими оппонентами из проевропейского блока ACUM. Суд таким образом удовлетворил иск депутатов от Демократической партии (которую возглавляет богатейший человек Молдовы Владимир Плахотнюк и которая контролирует силовые структуры и суды). В решении суда отмечалось, что Павлу Филипу предстоит распустить парламент, что он и сделал в воскресенье.

В статье использовались материалы сайта bbc.com.