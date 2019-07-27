Два президента Кыргызстана

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев – тот редкий случай политика, который готов признать свои ошибки. К их числу он, например, относит выбор своего преемника на посту президента страны. С Сооронбаем Жээнбековым отношения у Атамбаева начали портиться стремительно и к июню конфликт достиг пика – экс-президента начали вызывать на допросы, но он на них решил не ходить. Поддержка пришла из Москвы – за Атамбаева вступился Владимир Путин. Vласть рассказывает о затяжном конфликте двух президентов Кыргызстана.

Как все начиналось

С 2005 года Кыргызстан пережил две революции: сначала волна народного протеста смела президента Аскара Акаева, а в 2010 году не сумел удержаться у власти переизбранный на второй срок президент Курманбек Бакиев. Алмазбек Атамбаев, возглавлявший Кыргызстан с 2011 по 2017 годы, стал первым президентом страны, правление которого, при вступлении в должность и передаче власти, не было ознаменовано революциями.

На второй срок баллотироваться Атамбаев, согласно Конституции, права не имел, зато кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков, его преемник, смог победить, воспользовавшись политическими рычагами и поддержкой Атамбаева. Всего в выборах участвовали 11 кандидатов, среди которых были три бывших премьер-министра: Жээнбеков, его главный соперник Омурбек Бабанов – лидер оппозиционной партии «Ата журт» и один из богатейших бизнесменов страны, и Темир Сариев.

Тогда на выходе из избирательного участка в Бишкеке Сооронбай Жээнбеков сказал, что «проголосовал за стабильность» и что продолжит курс нынешнего президента, если одержит победу. «Моя главная цель – укрепить уже достигнутые цели и провести новый этап реформ», – добавил он.

Во время выборов в 2017 году Атамбаев обвинил Казахстан в спонсировании Омурбека Бабанова и вмешательстве во внутренние дела страны. Правительство Казахстана назвало слова Атамбаева «провокационными и неприемлемыми» и усилило контроль на границе с Кыргызстаном, сославшись на требования безопасности. Сам Бабанов говорил о нарушениях и подготовке провокаций, призванных дискредитировать его сторонников.

Чем продолжилось

Противоречия между действующим президентом и его предшественником обнаружились спустя несколько месяцев после вступления в должность нового главы государства. Так, начались задержания людей из ближайшего окружения Атамбаева. Например, 24 мая 2019 года бывшего начальника 9-й службы Госкомитета национальной безопасности Дамира Мусакеева, телохранителя Атамбаева, осудили на 5 лет за злоупотребление служебным положением. Аресты Албека Ибраимова, Сапара Исакова, Кубанычбека Кулматова Атамбаев также называл политическим давлением.

Но на окружении Атамбаева Жээнбеков не остановился. 13 июня парламент создал спецкомиссию, по итогам работы которой было заявлено, что и сам Атамбаев, возможно, причастен к шести преступлениям. Парламент 20 июня одобрил это заключение и направил в Генеральную прокуратуру. 25 июня генпрокурор сообщил, что по пяти из шести фактов имеются основания для возбуждения уголовного дела. В их числе возможная причастность к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

После этого возле дома Атамбаева в селе Кой-Таш близ Бишкека собрались на дежурство его сторонники – около сотни человек. Они установили юрты и заявляют о готовности защищать бывшего президента. 27 июня парламент принял постановление, которым лишил Атамбаева статуса экс-президента, что позволяет привлекать его к уголовной ответственности. За решение проголосовали 103 депутата из 109 зарегистрировавшихся. Атамбаев сразу прокомментировал, что в случае возбуждения уголовного дела не намерен ходить на следственные действия: «У меня есть адвокат. Если у прокуратуры возникнут вопросы, мы ответим в письменном виде. Все обвинения в мой адрес – вранье».

Следственная служба МВД три раза вызывала Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева, но тот отказывается идти на допрос, так как считает решение парламента о лишении его статуса экс-президента незаконным. Также он подал иск в Конституционную палату. Кроме того, Атамбаев заявил о готовности оказать сопротивление в случае попытки задержания, поскольку у него есть наградной пистолет и «просто так он не дастся».

На вопрос об отношении к действующему президенту страны Жээнбекову Атамбаев ответил: «Я уже говорил, что не признаю. Его легитимность вызывает большие вопросы». Свою поддержку кандидатуры Сооронбая Жээнбекова во время президентских выборов Атамбаев объяснил тем, что «человеку свойственно ошибаться».

И чем заканчивается

Возможную точку в истории об уголовном преследовании Атамбаева поставила встреча с Владимиром Путиным, прошедшая в Кремле 24 июля. Урегулирование конфликта, в чем солидарны многие кыргызские политологи, взял на себя «старший брат», от которого Кыргызстан во многом зависит, – Россия. Эти же политологи уверены, что теперь у правительства связаны руки в отношении Атамбаева, заручившегося поддержкой Кремля.

Атамбаев о встрече сказал следующее: «Он не только президент, но и мой друг. Он специально отправил самолет и пригласил – мне было бы стыдно не прилететь, по-человечески это было бы неправильно. Владимир Владимирович переживает, что будет с Кыргызстаном, говорит, что нам не нужна третья революция. Я сказал ему, что видел две революции и знаю, что их делает власть – она доводит народ до этого».

При этом Путин призвал кыргызстанцев объединиться вокруг Жээнбекова и помогать ему в развитии государства, которое нуждается в политической стабильности: «Я считаю, что Кыргызстан, а это наш союзник, близкое нам государство, пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана».

В статье использовались материалы сайтов azattyk.org, sputnik.kg, kaktus.media и kloop.kg.