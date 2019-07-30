Рикиликс: недемократичный демократ

Рикардо Росселло, самый молодой в истории губернатор Пуэрто-Рико – островного государства, управляющегося США, но не имеющего статуса штата – пробыл на своем посту чуть больше двух с половиной лет. В пятницу он покинет пост из-за скандала, вызванного публикацией его переписки с соратниками в Телеграме. Vласть рассказывает, как миллион пуэрториканцев на улицах добился отставки не следившего за своими словами политика.

Телеграмгейт

24 июля губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил о том, что покинет свой пост 2 августа. Искрой, зажегшей давно готовый к взрыву фитиль народного терпения, стала публикация 13 июля пуэрто-риканским некоммерческим Центром Журналистских Расследований 889 страниц утекших переписок Росселло и 11 ближайших к нему членов администрации в Telegram.

В чате мужчины в грубой форме издевались над женщинами, высмеивали гомосексуалов, оскорбляли журналистов, в шутку обсуждали, что стоит застрелить женщину-мэра Сан-Хуана, легкомысленно отзывались о жертвах урагана «Мария» и делали язвительные комментарии о весе гражданина, с которым губернатор позировал на фотографии. Мужчины также обсуждали, как будут использовать СМИ для победы над потенциальными политическими оппонентами. Непристойные сообщения привели в ярость пуэрториканцев, и без того разочарованных коррупцией, неумелым руководством, экономическим кризисом и вялотекущим восстановления острова после урагана «Мария», случившегося почти два года назад.

13 июля люди вышли митинговать на улицы и не прекращали протесты вплоть до заявления Росселло об отставке. По оценкам, 500 000 человек отправились в Старый Сан-Хуан 17 июля в рамках акции протеста. 21 июля Росселло извинился за свои сообщения в чатах, но заявил, что намерен завершить свой губернаторский срок, хоть и не собирается переизбираться. Два дня спустя протестующие отправились на 18-ое шоссе, или Expreso Las Américas, и там их насчитывалось уже от 750 000 до миллиона человек. После этого Росселло записал видео, которое опубликовал на Facebook и в котором сообщил, что уходит с поста, поскольку «требований [об отставке] было слишком много, и я принял их с высочайшей степенью смирения».

Что было до Телеграмгейта

Переворот происходит на фоне попыток острова реструктурировать часть долга в размере $70 млрд, или $12,000 на душу населения, и справиться с 13-летней рецессией, которая привела к эмиграции почти полумиллиона человек на материковую часть США за последнее десятилетие. Населения за чертой бедности насчитывается 45%, а безработного населения – 14,2%, что в два раза больше показателей материковой части США за 2017 год. Экономический кризис отчасти стал результатом ошибок предыдущих администраций – в том числе при правлении отца Росселло, Педро, – которые перерасходовали, завышали доходы и занимали миллионы, в то время как остров все глубже погружался в долговую яму.

Многие пуэрториканцы возмущены сокращением пенсий, закрытием школ и другими мерами жесткой экономии. В 2017 году Пуэрто-Рико подал заявление о признании себя банкротом. В том же году ураган Мария опустошил остров, понеся за собой около трех тысяч смертей и более $100 млрд ущерба. Почти два года спустя около 30 000 домов по-прежнему остаются под брезентовыми крышами, перебои в электроснабжении – частое явление, а сам Пуэрто-Рико получил менее трети от $40 млрд, обещанных правительством США.

Росселло ранее в этом году жаловался на несправедливое обращение и враждебное отношение со стороны некоторых американских чиновников, в частности Дональда Трампа. Американский президент, которому задали вопрос, должен ли губернатор уйти в отставку, заявил, что Росселло – «ужасный» губернатор и что деньги, выделенные после урагана в Пуэрто-Рико, были «промотаны, потрачены впустую и разворованы», а высшее руководство острова «полностью, чрезвычайно некомпетентно».

Доверие общественности также было подорвано недавней чередой арестов за коррупцию с участием таких фигур, как бывший министр образования острова и бывший начальник службы здравоохранения.

Краткое досье

Сын бывшего губернатора Пуэрто-Рико Педро Росселло, занимавшего пост с 1993 по 2001 год, Рикардо Росселло был делегатом Хиллари Клинтон на съезде 2008 года и делегатом Обамы на съезде 2012 года.

В 2012 году Росселло основал политическую группу интересов «Boricua¡Ahora Es!», которая выступает за изменение нынешнего политического статуса Пуэрто-Рико. На данный момент остров – зависимая от США территория, которая находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления. Росселло же поддерживает идею присоединения Пуэрто-Рико к Штатам. После нескольких лет политической пропаганды, 19 сентября 2015 года он подтвердил свое намерение баллотироваться на пост губернатора Пуэрто-Рико на выборах 2016 года. Победив на первичных выборах Новой Прогрессивной партии, Росселло был избран губернатором на всеобщих выборах 2016 года, обойдя пять других кандидатов.

Политические взгляды Росселло на социальные вопросы, как правило, центристские. Например, он поддерживает легализацию медицинской марихуаны, но выступает против ее легализации для рекреационного использования. Что касается гражданских прав, Росселло выступает против однополых браков, но уважает решение Верховного Суда США, которое их одобрило.

Он стал вторым самым молодым губернатором Пуэрто-Рико, а в свой первый день на посту подписал шесть указов. Так, например, шестым исполнительным приказом Росселло была государственная политика в правительстве Пуэрто-Рико, которая гарантирует равную оплату и работу для женщин-служащих. Это, впрочем, не помешало ему называть своих коллег, например, бывшего спикера городского совета Нью-Йорка Мелиссу Марк-Виверито, словами вроде «puta».