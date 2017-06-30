Полиция отчитала водителей автобусов

«За пять месяцев в пределах города зарегистрировано 78 ДТП с участием общественного транспорта, в результате чего 4 человека погибло, 115 человек получили ранения. Из них по вине водителей допущено 57 ДТП, в результате погибло 2 человека, ранено 67», - заявил заместитель начальника управления административной полиции (УАП) ДВД города Алматы, полковник полиции Жандос Мураталиев. Позже полковник перечислил конкретные случаи ДТП с именами и фамилиями виновных. Мураталиев сообщил водителям, что на этой неделе проводится оперативно-профилактическое мероприятие по Алматы. Он пригрозил: «Как гласно, так и негласно ведем за вами видеосъемку. Все факты нарушения правил дорожного движения фиксируем. Сейчас все это будет обобщаться, и направляться в акимат для принятия мер в отношении тех или иных автопарков».

Отчитывать водителей автопарков продолжил заместитель начальника отдела УАП ДВД города Алматы, подполковник полиции Еркин Утегенов: «Ситуация сейчас на дорогах… Вы, вернее, создаете ситуацию сейчас на дорогах крайне неблагоприятную». Утегенов продолжил: «Почему в салонах курите? Почему разговариваете по телефону, управляя транспортом? Почему ведете себя по-хамски с гражданами?». Подполковник пообещал, что проводимое сейчас оперативно-профилактические мероприятие будет продолжаться в течение всего года. «Каждый день сотрудники строевых подразделений, департамент внутренних дел будет выявлять эти нарушения. Просто в данном случае мы хотели немножко акцентировать внимание на тех, кто уснул, немножко разбудить», - сказал Утегенов.

Представители ДВД презентовали видеонарезку топовых нарушений, записанных на видео в ходе проведения трехдневного ОПМ «Автобус» в Алматы, по итогам которого было выявлено порядка 500 нарушений правил дорожного движения и поведения за рулем. На видео водители нарушают правила дорожного движения, переписываются, курят, ездят с открытой дверью, а кто-то даже разговаривает по скайпу. Показ видео сопровождался снисходительной улыбкой, а временами вырывающимися смешками собравшихся в зале мужчин-водителей преимущественно плотного телосложения. «Знакома да ситуация?», - в конце видео сказал подполковник Утегенов.

Представители полиции уверили водителей, что за ними следят, нарушители будут наказаны.

Предположительную причину нарушений правил дорожного движения и как следствие ДТП, назвал директор автопарка «Мадина» Бекежан Тиыныштыкбай. «Сейчас почему происходят гонки, по телефону разговаривают, потому что перед водителем ставится план, который он должен привести в парк. Свыше этого плана остается ему, поэтому он заинтересован больше взять впереди другого автобуса, побольше пассажиров набрать», - сказал он. Для решением проблемы Тиыныштыкбай предлагает ввести электронное билетирование, чтобы водитель полностью был освобожден от сбора денег и просто ехал по графику. «Сейчас у нас будет вводиться дифференцированный тариф, будет 150 тенге за наличку, 80 тенге за карточку. Опять хотят все возложить на водителя. Ты должен собирать деньги, ты должен карточки продавать. А когда он будет успевать рулить?».

На данный момент, по словам директора автопарка «Мадина», «Транспортный холдинг Алматы» - оператор «Онай» - забирает 10% от оборота, но не исполняет свои обязанности по сбору денег, всю работу выполняют водители. В результате водитель заинтересован в личной выгоде, часть денег оставляет себе, но что еще хуже из-за этого он отвлекается за рулем, происходят случаи ДТП с участием общественного транспорта. «Вся причина в этом, в деньгах. Если мы устраним эту язву, уберем, тогда все будет. А сейчас, когда все возложено на водителя, он и водитель, и кассир - все будет нарушаться», - заключил Бекежан Тиыныштыкбай. А следом спросил у водителей на казахском: «Правильно?». Водители автобусов хором ответили: «Правильно!».