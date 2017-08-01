Новая жизнь - новое дело

В минувшие выходные в Астане прошла первая ярмарка для мам, находящихся в декрете. Их всех объединяет одно: они открыли свое дело. Каждая история здесь, по сути, банальная - работала, забеременела, ушла в декрет. Но после многим из молодых матерей захотелось, чтобы их малыш был окружен не только заботой и любовью, но и безопасными вещами. И тогда они решали открыть собственное дело.

Маленькое хобби превращается в бизнес. У кого-то в небольшой, у кого-то в достаточно крупный - позволяющий больше не возвращаться в офис. Айман Кулумбетова работает в event-индустрии. Завоевав алматинский рынок, решила продолжать свое дело в Астане. В Instagram она познакомилась с женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком. Многие из них занимаются своим делом. Так родилась идея создания первой ярмарки для мам в декрете.

«Я решила собрать самых активных женщин столицы, которые занимаются своим делом. Познакомиться с ними, и чтобы они познакомились друг с другом, чтобы в дальнейшем это вылилось в партнерство, и это было нашим личным профсоюзом», - рассказывает Айман.

Следующий пост в Instagram был про ярмарку - поступило сразу 46 заявок. Территорией ярмарки стало семейное кафе Кулумбетовых в Астане.

«У нас были разные девушки, кто-то занимается сыроделием, кто-то выпечкой, кто-то шьет… Меня поразило упорство наших девушек - если решили что-то делать, они летят в Италию, проходят курсы по сыроварению, и потом открывают дело в Астане. То есть, походят ко всему основательно. Единственное, я поняла - мало кто о них знает в городе. Ведь у них нет возможности снимать бутики, открывать рестораны, это все очень затратно. Они сами себе хозяева, сами себе швеи, сами обслуживают клиентов, все делают сами», - объясняет Айман.

Стоимость участия в ярмарки в крупных ТРЦ, говорит Кулумбетова, превышает сто тысяч тенге. Понятно, что женщина, продающая «на дому» детские мокасины, не сможет окупить затраты. Поэтому многие и не участвуют в таких мероприятиях. А здесь денег не возьмут, более того – помогут с рекламой.

«Эта встреча вдохновила каждую из них, - уверена Айман. - У них у всех очень классное дело, они все ушли с крупных корпораций, бросили восхождение по карьерным лестницам. После того, как вышли в декрет, вдохновились материнством, пришло осознание, что они не хотят больше возвращаться на работу с 9:00 до 18:00, а хотят открыть свое маленькое дело, которым они будут гореть и которое будет приносить пользу и удовольствие».

Одна из участниц ярмарки - Шынар Тасыбаева. Экономист-международник до декрета работала в банке второго уровня. Вышла во второй раз в декрет – начала ходить по всевозможным курсам. Обучалась кулинарии, макияжу, но остановилась на шитье. Причем, шитье обуви для самых маленьких.

«Это очень близко мне. Это нелегко, но когда любишь свое дело, все делаешь с удовольствием, не замечаешь, как время пролетает. Так что для меня это в кайф, - рассказывает Шынар. – Вся продукция шьется около двух часов, фото размещается в инстаграмме. Я не хочу выходить на работу. Мне это нравится больше. Плюс, я больше времени уделяю семье, больше времени провожу с детьми. Несмотря на то, что здесь доход меньше, мне здесь спокойнее. Я вижу, как растут мои дети».

Другая участница ярмарки – Евгения Цыкалова. За свои 28 лет успела поработать в шоу-балете, воздушной гимнасткой в цирке, а потом вышла замуж и родила девочку Аню. Говорит, перестало хватать творчества, поэтому нужно было себя чем-то занять. Плюс, с маленьким ребенком порой было сложно выбраться в магазин за покупками. Так и начала шить. Училась сама и, первое время, не все получалось.

«Сначала своей шила, потом близким, потом друзьям. Завела Instagram, потихоньку начали заказы поступать. Расширился круг покупателей. Знакомые cоветуют знакомым….так и пошло потихоньку. Открыла ИП, плачу все налоги», - рассказывает женщина.

По ее словам, для мамы, находящейся в декрете, новое дело приносит нормальный доход. Правда пока большая часть вырученных средств уходит на покупку тканей.

«Ткани дорогие, расширяется ассортимент, хочется интересных моделей, - признается Евгения. – У всех детей - разные предпочтения. Кто-то любит розовое, а кто-то принт с черепами. Мальчики тоже: кому-то черное, кому-то яркое. Поэтому стараешься купить что-то новое. Ткани европейские или турецкие, польских тканей много. Дорожу своей репутацией, шью из хороших тканей», - заверяет она.

А вот Анастасия Данилова за три года декрета запустила серьезный бизнес по производству прорезывателей для зубов. В августе заканчивается отпуск по уходу за ребенком, но возвращаться в крупную IT-компанию она уже однозначно не собирается.

«Я начала заниматься этим, когда у моего сына резались зубы. На тот момент это было «о наболевшем». Для меня было важно, чтобы это было безопасно, потому что в первую очередь, я начинала это делать для своего ребенка, а потом уже, когда начала принимать заказы, это не двойная, это ответственность в десятой степени за здоровье чужих детей. И к этому я очень серьезно подходила. Материл из которого изготавливается продукция - пищевой силикон, его можно кипятить, мыть, стерилизовать, что очень важно. Из ассортимента есть держатели, прорезыватели, грызунки, бусы для мамы», - рассказывает о своем бизнесе Анастасия.

Рекламировать себя начинала, как и многие знакомые - страничкой в Instagram. Сегодня у Даниловой шоу-рум, который она арендует еще с несколькими предпринимательницами. В результате, есть много свободного времени и любимое дело.

«Я вижу в этом свое будущее, мне это нравится. Именно, как призвание - помогать детям, облегчать мамам жизнь. Это для меня очень важно», - заверяет она.

Останавливаться на производстве продукции для самых маленьких Данилова не собирается. В качестве хобби она начала работать с деревом. Говорит, ее 80-летний дедушка, в свободное от ухода за дачным участком время вырезает фигурки, и Анастасия потом их шлифует и разукрашивает.

«Мне нравится с деревом работать. Это полностью ручная работа. Но здесь заказы я не принимаю, продаю только то, что делаю для души. То, что мне понравилось», - говорит она.

Необычное хобби для себя в декрете открыла София Зейнулла – она пишет сказки про детей. Вернее, про конкретных детей, основываясь на рассказах родителей. Говорит, сама не любит конфликтов и ссор с детьми, но сегодня достаточно сложно на собственном примере и словах объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо. И именно такая, авторская книга помогает это сделать.

«Сказка про конкретного ребенка - персонализированная книга. Сборник сказок от 5 до 11 историй о ребенке. В сюжете фигурируют родные, друзья малыша. Это и подарок на память, и помощник маме в воспитании ребенка. Это хороший деликатный инструмент. Например, мама может рассказать, если есть какие-то сложности в воспитании – непослушание, плохой аппетит и так далее. Как развить хорошие качества – доброту, дружбу, справедливость - все это мы делаем через сказку», - объясняет она.

В первой ярмарке приняли участие 23 женщины. Большинство из них представили товар, сделанный своими руками. Участниц могло быть и больше, но, во-первых, все не поместились, во-вторых, для того же сыра или выпечки пока нет подходящего оборудования и холодильников. Но в будущем, обещает Айман, все появится. Ведь девушка планирует сделать ярмарку еженедельной, чтобы об этих женщинах узнало, как можно больше людей и, как результат, все это помогло им расширить свой бизнес.