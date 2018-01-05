2017 год стал прорывным для казахстанского кино

Для отечественной киноиндустрии ушедший год стал прорывным: казахстанские ленты выходили почти каждый четверг – причем иногда одновременно в прокат выпускалось по две картины. К примеру, так произошло в последнюю неделю декабря. В один день в борьбу за зрителя включились «5 причин не влюбиться в казаха» и «Бизнес по-казахски в Америке». Однако до сих пор сложно сказать, сколько денег было заработано в индустрии.

В Казахстане до сих пор нет внятного бокс-офиса, правда, «Меломан» начал публиковать сборы раз в неделю, но итоговых цифр еще нет. При вопросах о сборах казахстанских картин прокатчики чаще всего ссылаются на коммерческую тайну.

В 2014 году рекордсменом по сборам была «Келинка Сабина», за уикенд она собрала $600 тысяч, что прежде было немыслимо. Окончательные сборы Нуртас Адамбай решил не озвучивать. Официально самая кассовая картина отечественного кинопрома – «Жаужурек мын бала» (2012 год) – $2,5 млн.

Кинопрокатчик Sulpak Cinema заявляет, что самым кассовым казахстанским фильмом 2017 года стала комедия про сватовство «Брат или брак». Она собрала 454 535 740 тенге (около $1 млн 400 тысяч), и уже 11 недель находится в прокате, что говорит о потрясающей выносливости картины — обычно ленты выдерживают 3-4 недели и сдаются под натиском новых премьер.

Цифры для сравнения: С 21 по 24 января американский блокбастер «Джуманджи: Зов Джунглей» принес 124 573 760 тенге (374 455 долларов США).

Что касается затрат на ленту «Брак или брат», то продюсер и актриса Куралай Анарбекова не стала их озвучивать, заметив, что «бюджет картины люди оценят сами». По ее мнению, оптимальный бюджет для того, чтобы отечественная картина окупилась в прокате — от $250 тысяч до $400 тысяч.

Еще лет пять назад продюсеры старались приглашать в картины или российских актеров или Жерара Депардье с Армандом Ассанте, однако последние пару лет показали, что для кассового успеха не нужна помощь извне: зритель идет не на заграничных звезд. Куралай Анарбекова считает, что «вполне возможно снять отличный фильм с нашими отечественными актерами, так как сейчас в киноиндустрии Казахстана имеются достойные талантливые актеры с высоким уровнем профессионализма. У нас есть все ресурсы для продвижения и грамотной подачи материала до аудитории. Все зависит от того, как использовать эти ресурсы». Создатели «Брака и брата» позвали на небольшую роль известного стендапера Нурлана Самбурова, его лицо красовалось на постере и он представлял картину.

В этом году выходило много казахстанских картин, но они не отличались жанровым разнообразием — в основном это были комедии, чаще всего связанные со свадьбами, обычаями и менталитетом. Снимали их в основном бывшие квнщики. В пику им вышло несколько драм — неожиданно в этом жанре снял фильм Кайрат Нуртас «Арман. Когда ангелы спят». Мы привыкли, что все, к чему прикасается Кайрат, превращается в золото, однако на этот раз о рекордных сборах ленты речи не сообщалось.

Акан Сатаев, снявший несколько лет назад самый кассовый фильм, на этот раз решил выпустить триллер-драму «Она», но ее зритель не оценил - казахстанцы все еще ходят в кино для того, чтобы удовлетворить базовую потребность в смехе.

Пока в стороне от кассовых успехов находится киностудия «Казахфильм», снимающая исторические сериалы и жизнеописание Елбасы. Однако в конце года министр культуры и спорта Мухамедиулы дал понять, что и государство не прочь поиграть на поле коммерческого кино. Он заявил, что в Казахстане введут новую модель госфинансирования национального кинематографа. Государство на 30% сократит финансирование кино, однако это не коснется патриотических лент. Все остальные фильмы, так называемые, «массовые, коммерческие проекты» будут финансироваться частично, на условиях привлечения инвесторов и частного капитала. «Согласно этой модели, мы ожидаем, что к 2021 году мы значительно увеличим количество производимых фильмов, на 30% мы разгрузим государственный бюджет», - считает Мухамедиулы.

С другой стороны, пока что частный кинематограф отлично справляется и без «Казахфильма»: как уже упоминалось, 28 декабря в проект вышла комедия «Бизнес по-казахски в Америке», продюсер картины заявил, что за первый уикенд ее посмотрели 180 тысяч человек.