Huawei-гейт

Китайская компания Huawei стала участником самой масштабной торговой войны , происходящей сейчас в мире, - между США и Китаем. Битва за контроль над внедрением 5G переросла в шпионский скандал и обернулась последствиями для пользователей.

Когда начались проблемы?

В 2012 году, когда у Комитета по разведке Палаты представителей США появились первые претензии к Huawei и ZTE из-за угрозы национальной безопасности. Тогда доклад комитета ни к чему не привел, однако после избрания Трампа (который, как уже упоминалось, еще до вступления в должность критиковал торговые отношения с Китаем) власти вновь обвинили Huawei в связях с китайским правительством. В августе 2018-го американские сенаторы заявили, что устройства компании угрожают безопасности страны. Впоследствии они обновили закон о национальной обороне, запретив использовать в государственных ведомствах продукцию Huawei.

На фоне этого в декабре Мэн Ванчжоу, финдиректора компании задержали в Канаде по подозрению в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. Следователи выяснили, что она перевозила американские технологии в Иран, получая за это деньги через дочернюю компанию. Оспорить экстрадицию в США по обвинению в мошенничестве она сможет на слушаниях, которые начнутся только в январе 2020 года.

Отказы сотрудничать с Huawei

В январе 2019 Минюст США открыто обвинил Huawei в промышленном шпионаже, отмывании денег, банковском мошенничестве и краже технологий. В мае Минторг внес компанию в «чёрный список». Huawei выдали лицензию на три месяца (до 19 августа 2019-го), но с ней уже отказались работать IBM, ARM, Qualcomm и другие американские компании. Например, 19 мая Google приостановил сотрудничество с Huawei. Теперь смартфоны не смогут получать будущие обновления Android и обновления безопасности, а также потеряют доступ к сервисам Google, включая Google Play, Gmail и YouTube. При этом Google пообещал, что пользователи уже купленных устройств практически не пострадают, так как основные сервисы Google продолжат работать на смартфонах. Также стало известно, что Facebook, Instagram и WhatsApp больше не получат предварительной загрузки на телефоны компании.

Риски

Google хоть и была вынуждена отказаться от сотрудничества с Huawei (как то предусматривает «блокада» посредством «черного списка»), но предупредила правительство США о рисках для национальной безопасности из-за создания уязвимой к взломам операционной системы, «копии Android», которую китайская компания может создать из-за ограничений. А возможность ее создания велика: еще 17 марта Huawei рассказала, что создала резервную операционную систему на случай ухудшения отношений с США и готова перейти на нее, если не сможет использовать Windows и Android.

5G раздора

Пятое поколение мобильной связи 1 октября 2018 года запустила в США компания Verizon. В Китае 23 апреля 2019 года было объявлено, что компания China Unicom запустила тестовую сеть связи 5G в семи городах. Администрация Трампа планирует национализировать сеть для большего контроля, а также для защиты от иностранного влияния. В телефонах Huawei уже установлено два процессора, которые поддерживают 5G, – Balong 5000 и Kirin 990. И здесь снова возникает проблема.

Соединенные Штаты всегда смотрели свысока на российский и китайский интернет: те отставали с технологической точки зрения, неспособные конкурировать с Силиконовой долиной из-за цензуры и вмешательства правительства. В то время как успех собственных технологических гигантов Китая сделал многое, чтобы положить конец этому отношению, подлинная линия фронта была проведена на минувшей неделе. Россия (МТС) и Китай (Huawei, крупнейший поставщик телекоммуникационного оборудования и бесспорный лидер в 5G-технологиях) объединились, и на этот раз именно США рискуют остаться позади.

Вашингтон уже запретил Huawei как-либо подключаться к американским 5G-сетям. Сотрудничество с Huawei (США настоятельно советуют дружественным странам отказаться от «шпиона») стало своего рода политической лакмусовой бумажкой, которая может усугубить раздвоение глобального интернета: правительствам придется выбирать стороны, что создаст интернет-раскол и ускорит гибель открытой, действительно всемирной сети, какой мы знали ее до сих пор. Когда-то предсказывали, что молниеносные сети 5G еще больше сблизят человечество, «Huawei-гейт» же обозначил, что они, в конце концов, только сильнее оттолкнут нас друг от друга.