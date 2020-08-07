Каких стратегий должен придерживаться бизнес во время пандемии?

В рамках новой беседы Vласть и представители крупного бизнеса обсуждают то, каких стратегий необходимо придерживаться бизнесу во время пандемии и что необходимо предпринимать сейчас, чтобы остаться устойчивыми, как необходимо перестроить организационные и производственные процессы и адаптироваться под новые экономические и рыночные реалии, как быть готовым ко второй волне эпидемии?

Спикеры встречи:

- Бекнур Несипбаев, CEO "Астана Моторс"

- Азамат Османов, CEO "Magnum Cash&Carry"

Модератор встречи – генеральный директор Vласти Вячеслав Абрамов