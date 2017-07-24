Как Казахстан пытается увеличить долю ВИЭ в энергетике

Казахстан принял несколько программ, нацеленных на увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии. В 2013 году, при широкой рекламе и обсуждениях, власти страны объявили о принятии концепции перехода к «зеленой экономике». Позже концепция была закреплена стратегическим планом развития до 2020 года, согласно которому, среди прочего, страна должна увеличить долю ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 1,5% к 2015-му году и более 3% - к 2020-му. К 2030 году доля ВИЭ должна составлять 30%. Наконец, в ноябре 2016-го в Казахстане ратифицировали Парижское соглашение, по которому республике следует сократить выбросы парниковых газов на 15% до 2030 года от базового 1990 года.

Какие шаги сделаны?

Казахстан в силу природных данных имеет колоссальный потенциал по внедрению ВИЭ, будь то солнечные электростанции (СЭС), гидроэлектростанции (ГЭС) или ветровые электростанции (ВЭС). Последние и вовсе идеально подходят климату республики: Василий Лизунов, эколог, бывший гендиректор ТОО «Институт имени Чокина», заметил, например, что Казахстан – первый в мире по, как он выразился, «ветропотенциалу».

Возможности, данные стране самой природой, понимают – во всяком случае, судя по ответу на запрос Vласти, – и в министерстве энергетики.

«Возобновляемые источники энергии, - заметили в Минэнерго, – в течение последних лет позиционируются Казахстаном в качестве одного из векторов развития энергетического комплекса, а также являются перспективным приоритетом в устойчивом использовании природных ресурсов, так как сокращаются выбросы парниковых газов и уменьшается негативное влияние на изменение климата. По экспертным оценкам, потенциал ВИЭ в Казахстане весьма значителен. Казахстан, как страна, нацеленная на вхождение в 30 развитых стран мира, приняла «Стратегию «Казахстан-2050», где Главой Государства поставлена задача по развитию альтернативных и возобновляемых видов энергии, на которые к 2050 году должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления».

В сторону достижения этой цели сделано, по утверждениям Минэнерго, следующее. «По состоянию на 1 января 2017 года в стране действуют 50 предприятий, использующих ВИЭ суммарной мощностью 295,7 МВт (ГЭС – 139,8; ВЭС – 98,2; СЭС – 57,3; биогазовая установка – 0,35), в том числе ВЭС-9; СЭС-16; ГЭС-24; биогазовая установка-1, в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях», - говорится в ответе ведомства на запрос Vласти.

Более конкретный пример – это СЭС в городе Капшагай мощностью 2 МВТ, первый подобный проект промышленного масштаба, запущенный в 2013 году. В ТОО «Samruk-Green Energy» (дочерняя компания «Самрук-Энерго», крупнейшего многопрофильного энергетического холдинга, на 100% принадлежащего правительственному фонду «Самрук-Казына»), отвечая на запрос Vласти, заметили, что «выработка электроэнергии составила (по состоянию на 20 июля 2017 года – V) в натуральном выражении 8 814 тыс. кВт*ч, что привело к сокращению выбросов углекислого газа на 4 545 тонн и сохранению 2 909 тонн угля».

Капшагайская солнечная электростанция также стала местом, где впервые на территории стран СНГ была запущена энергоаккумулирующая система (ЭАС) – батарея EnergyPod, относящаяся к первому поколению компании Primus Power (проектная компания российско-казахстанского фонда нанотехнологий (РКФН), созданного дочерней компанией АО «НУХ «Байтерек» - АО «Казына Капитал Менеджмент» совместно с Роснано). Батарею тестировали в 2016 году, и выяснили, что «номинальная эффективность ЭАС равна 70%».

«Данный уровень эффективности является достаточно высоким показателем для проточных батарей. Основным преимуществом проточной батареи производства Primus Power является ее долговечноть (15 000 циклов без потери начальной эффективности), низкие эксплуатационные расходы и безопасность (используется негорючий электролит). Вся электроэнергия, производимая станцией и ЭАС, выдавалась в сети АО «АЖК»», - рассказали в «Samruk Green Energy», добавив, что, тем не менее, «на данный момент какое-либо окончательное решение по промышленному производству ЭАС «Energy Pod» на территории Республики Казахстан не принято».

Тем временем, несмотря на определенные подвижки, эксперты не уверенны, что в стране достигнут более 3% доли ВИЭ в производстве электроэнергии к 2020 году. По итогам мониторинга Минэнерго доля ВИЭ в общем объеме производства электрической энергии за 2016-й составила 1%, хотя по плану стратегии 2020 уже два года как должна составлять 1,5%.

Эколог Лизунов, рассуждая о текущей ситуации, сослался на чиновников, которых власти, по его мнению, ни поощряют, ни наказывают. «Что такое стимул для чиновника? Поощрение и наказание. Ни того, ни другого нет», - подчеркнул он.

Отсутствие стимула, по словам Лизунова, также связанно с тем, что в стране много угля: потому, уверен он, бюрократия особо и не спешит помогать внедрять ВИЭ.