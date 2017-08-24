​Как Казахстану стоит оценивать прогресс своего развития?

В середине июля министр национальной экономики Тимур Сулейменов заявил, что в процессе разработки стратегического плана 2020-2025 его ведомство начало проектировать матрицу статистических показателей, на основании которой будет отслеживаться общий прогресс Казахстана. Она будет включать в себя не только экономические, но и социальные переменные - от продолжительности жизни, до экологической устойчивости. По его словам, базироваться эта матрица будет на основе уже рассчитываемых комитетом по статистике данных.

Его заявление последовало за предложением президента Нурсултана Назарбаева пересмотреть глобальную методику расчёта подушевого ВВП, которое он сделал на Астанинском экономическом форуме. Необходимость этого он объяснил переходом к новой модели мирового развития и тем, что нынешние показатели во многом ориентированы на рост экономики, а не на оценку качества жизни людей в той или иной стране.

Среди экономистов дискуссия о смене ориентиров в оценке развития государств ведётся уже давно. Корни нынешнего способа берут начало в 1934 году, когда американский экономист Саймон Кузнец, в числе прочих, предложил интегрировать в статистику показатель ВВП. Сегодня он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для потребления в пределах конкретной страны. И хотя Кузнец изначально предостерегал от того, чтобы воспринимать его как основной индикатор социального прогресса, многие аналитические и государственные институты приняли ровно обратное решение.

Часть экономистов систематически выступает с критикой этого подхода. Её основные тезисы как раз и строятся вокруг экологии и благосостояния людей, которым нередко уделяют второстепенное внимание. Однако есть в показателе ВВП и критические ограничения экономического плана. Например, в развивающихся странах существенный объём сельхоз продукции выпускается вне рынка – большую её часть потребляют сами фермеры. Кроме того, показатель ВВП совершенно слеп к домашнему труду, хотя стоимость этих работ может достигать и 30% ВВП. Всё это сказывается на точном определении экономического успеха стран.

Одним из ключевых изменений в мировой оценке социального прогресса стало появление Индекса человеческого развития ООН в 1990 году. Этот показатель включил в себя не только ВВП, но и ожидаемую продолжительность жизни вместе с уровнем образованности населения. Эти факторы серьёзно изменили список наиболее успешных стран: казавшиеся наиболее развитыми США и Швейцария покинули его, а на смену им пришли Австралия и Норвегия.

В оценке своего развития Казахстан тоже опирается на показатель ВВП. Для правительства он остаётся главным мерным инструментом успеха своей политики. Страна также охвачена и индексом ООН, согласно которому в 2016 году заняла 56 место из 188 участвующих в нём государств. Однако релевантность этой позиции остаётся весьма условной. Например, в своих подсчётах индекс опирается на порог уровня бедности, который Казахстан не пересматривал с 2005 года.

Потребность сменить главные инструменты определения социального прогресса назрела уже давно, говорит экономист Сара Алпысбаева. И особенно это важно для стран, чья экономика базируется на продаже энергетических и природных ресурсов. Сейчас Казахстан использует лишь универсальную методологию расчёта ВВП, утверждённую ООН. Но если экономика растёт за счёт экспорта ресурсов, это наносит ущерб окружающей среде и вполне может сказываться на качестве человеческого капитала. Поэтому нельзя говорить о развитии государства в отрыве от этих факторов.