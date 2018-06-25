​Дефект оптимизации: какие риски несёт в себе формализация самозанятых

Несмотря на наличие существенной прослойки самозанятых в Казахстане, это явление едва ли стоит считать социальной проблемой. К такому выводу пришли эксперты во время круглого стола аналитической группы «КИПР» на прошлой неделе. Куда большими проблемами, по их мнению, остаются непродуктивность их труда и желание государства принудить их к налоговым выплатам. Это может нанести ущерб не столько самой социальной группе, сколько политическим основам страны. В нынешнем виде закон о Едином социальном платеже, вероятно, будет стимулировать экономических агентов дробить свой бизнес для снижения налоговой нагрузки.

В Казахстане самозанятость рассматривается как особая форма организации занятости населения, констатировал научный руководитель Центра исследований прикладной экономики Жаксыбек Кулекеев. В развитых же странах эта категория считается неотъемлемой чертой их экономики. Официально к группе самозанятых в Казахстане причисляется порядка 26% экономически активного населения. Такие показатели, впрочем, характерны и для других развивающихся стран: в Турции их доля составляет больше 30%, в Азербайджане - 68%, в Армении - 43%.

В 1991 году доля городского занятого населения в Казахстане составляла 63%, но с течением времени упала до 57%. Сегодня порядка 64% самозанятых проживает в сельских регионах. В южной части Казахстана их число выше, особенно в Жамбылской, Алматинской и Южно-Казахстанской областях. За годы независимости занятость в Казахстане выросла на 10%, при этом показатель городской занятости увеличился лишь на 1%, а сельской - на 36%.

Во многом её рост продиктован самозанятостью, которая, тем не менее, негативно сказывается на производительности труда. За годы независимости валовое производство продукции сельского хозяйства выросло лишь на 6%. «Это яркое свидетельство того, что на селе мы пропорционально не создаём условия для рационального использования трудовых ресурсов. Там всё время падает производительность труда», - заметил Кулекеев.

Для лучшего понимания явления центр Кулекеева провёл собственное исследование, опросив 2800 человек из 4 регионов с наиболее высоким уровнем самозанятого населения. В результате этого выяснилось, что более 61% самозанятых имеют официальную регистрацию: 42% из них зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, другие 14,5% - как крестьянские хозяйства. Ещё 4% работают по патентам. Наибольшее число зарегистрированных самозанятых пришлось на Южно-Казахстанскую область, однако в последнее время местные власти стали препятствовать регистрации индивидуальных предпринимателей.

Опросы также показали, что порядка 67% самозанятых платят налоги, не видят же такой необходимости только 10%. Вместе с тем более 71% представителей этой социальной группы регулярно делают пенсионные отчисления. Они выполняют обязательства перед государством, несмотря на достаточно низкие доходы: о заработке выше 100 тыс. тенге рассказали лишь 30% респондентов. У основной части – 53% самозанятых – они варьируются между 30-100 тыс. тенге.

«Доходы, мягко говоря, на юге не очень высокие. И социальные ожидания там тоже не очень высокие, потому что даже наёмные работники имеют очень низкие доходы. Если среднедушевой доход в Астане составляет порядка 145 тыс. тенге, то в Жамбылской области - 44 тыс. тенге, в Южно-Казахстанской области примерно так же», - пояснил экономист. Тем не менее, 70% самозанятых довольны сегодняшним положением и столько же положительно оценивают перспективы своего бизнеса.

Что более тревожно – это трёхкратное сокращение наёмных работников на юге страны за последние 6 лет. Если такая политика будет продолжаться ещё несколько лет, то на селе не останется наёмных занятых, предостерегает Кулекеев. Проблема не в том, что там действительно перестали нанимать работников, просто статус индивидуального предпринимателя даёт людям существенные налоговые льготы.

«Если мы внедрим единый социальный налог, то, я думаю, не только в Южном Казахстане, но и в целом по Казахстану будет сокращаться доля наёмных занятых. Это хороший способ не платить налоги. Если вы платите около 30% налогов, то зачем? Закон позволяет вам за 1500 тенге пользоваться всеми социальными благами», - предположил экономист. Введение этого механизма может быть чревато большими финансовыми рисками, которые должны быть заранее просчитаны.

Кулекеев убеждён, что единый налог может подорвать основу существования государства, потому что местные бюджеты, особенно на районном и областном уровнях, имеют значительные поступления от подоходного налога. И если все экономические субъекты станут плательщиками единого социального налога, налоговая база резко сократится. «Поэтому в Южном Казахстане сегодня препятствуют появлению ИП, которые лишают их налоговых поступлений», - пояснил он.