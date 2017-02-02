Гид по выходным: ночь в театре, «Откровение» и кусочек рафинада

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане рассказывает Данияр Молдабеков.

В воскресенье в театре им. Лермонтова в Алматы покажут спектакль «Андалузское проклятье» по пьесе Федерико Лорки «Дом Бернарды Альбы», которая считается одной из лучших в творчестве испанского гения; Лорка написал ее в 1936 году, в год своей смерти. Начало спектакля в 18:00.

В Астане до 20 февраля открыта выставка «Путь к себе» Гульданы Журкабаевой, мастера декоративного искусства. Работы (более 40) художницы, вдохновленные тотемизмом и шаманизмом, - это кожаные полотна, расписанные акрилом, и декорированные монетами, янтарем, перьями, костями животных. Музей библиотеки первого президента.

На этой неделе в Алматы начался фестиваль «Откровение», у него насыщенная программа. В субботу в немецком драматическом театре, начав в 22.00, покажут спектакль «Пробуждение весны» Марен Пфайффер и Наташи Дубс по пьесе Франка Ведекинда («предшественник экспрессионизма»). В воскресенье, на сцене театра им. Лермонтова, выступят британцы из труппы «Gecko». Обещают интересную хореографию. Начало в 19.30. В этот же день, 5 февраля, в галерее «Тенгри Умай» будет застолье-перфоманс: результат трехдневного труда художников, вооружившихся не кистями и красками, но едой.

Кроме того, с 3 по 11 февраля, в рамках того же «Откровения» в городе открыта лаборатория социального и инклюзивного театра «Действие буквально», где желающим расскажут о важности инклюзивного театра; о том, например, почему важно делать спектакли с участием инвалидов и людьми с ментальными расстройствами как можно чаще.

Со 2 февраля в казахстанский прокат выходит фильм «Космос между нами» о подростке с Марса, который возвращается на землю, встречает девушку, и отправляется на поиски отца, которого никогда не видел. В главной роли звезда «Хранителя времени» и «Дома странных детей мисс Перегрин» Эйса Баттерфилд.

В Астане струнный квартет «Nomad» сыграет концерт классической музыки для детей. Музыка, как говорят, весьма благотворно влияет на малышей, что, пожалуй, весьма кстати для родителей – особенно в воскресный день. Начало в 11.00 в «HostelLand».

5 февраля в Kazarian Art Center состоится выставка натюрмортов Георгия Макарова. Главный герой вернисажа – кусок сахара-рафинада. Начало в 16.00.

В материале использованы фото Жанары Каримовой и с сайтов ticketon.kz, afishaday.kz, kinonews.ru, sxodim.kz