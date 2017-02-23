Гид по выходным: «Королева красоты», киномарафон и тяжелый металл

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане рассказывает Данияр Молдабеков.

Мартин Макдонах – один из лучших драматургов современности, а еще прекрасный режиссер («Шестизарядник», «Залечь на дно в Брюгге»), но казахстанские театры почему-то ставят его пьесы крайне редко. Правда, в алматинском ART-убежище «Бункер» покажут спектакль по «Королеве красоты» (первая удача Макдонаха, трагедия с элементами черного юмора о невозможности счастья), исправив, стало быть, ситуацию. Другое дело – насколько хорошо это у них получиться; узнать можно будет 25 февраля в 20.00.





С развитием технологий, как принято считать, дети стали все более зависимы от разного рода электронных устройств и оторваны от реальности. Что с этим делать, можно будет разобраться на астанинской выставке «Kidsmart», где свои услуги представят книжные издательства, детские развивающие центры столицы, производители игрушек; кроме этого обещают кулинарные мастер-классы для детей. Выставка откроется 24 февраля, и проработает два дня, с 10.00 до 22.00.

25 февраля в Алматы стартует киномарафон, в рамках которого покажут лучшие/популярные казахстанские фильмы, снятые за последние год-два. В субботу (начав в 15.00) покажут «Свидетель дела №6» Серика Абишева, одного из лидеров т.н. «Партизанского кино», и «Районы» Акана Сатаева. На воскресенье (17.00) запланирован показ «Судебного исполнителя» Мурата Махана и «Тараза» Нуртаса Адамбая. Показы пройдут в кафе «Кино».

Галымжан Молданазар давно покорил многих и многих алматинцев, а в ближайшую субботу король казахского синти-попа выступит в Астане. Начало концерта в 20.00, место – «Готам бар».

Сергей Червяков – один из последних мимов страны, алматинцы знают его по «Арбату». 25 февраля в «Жас Сахна» он покажет спектакль-пантомиму эпизоды, который в самом театре анонсируют так: «Жизнь – это блуждание по тёмному лабиринту в поисках выхода. Но всегда ли выход на свет приводит к счастливому существованию?». Начало в 19.00.

Если астанинцы в субботу послушают Молданазара, то для жителей южной столицы готовится кое-что потяжелее: в 19.00 в клубе «KStars» начнется концерт центрально-азиатских (казахстанских и кыргызских) тяжело-металлических групп – это «Sevensins», «Zarraza», «Kashgar», «Симфония ужаса» и «Shahid».

В это же время в «BAZA Hostel» начнется квартирник-поэтический вечер-концерт «Форточка», где лауреат «Русской премии» писатель Юрий Серебрянский будет читать свои стихи и общаться с людьми, а Мария Касиманова споет. Начало в 19.00.

В казахстанский прокат 23 февраля выходит байкопик «Джеки» о том, как самая популярная первая леди США переживала гибель своего мужа Джона Кеннеди. В роли Жаклин – Натали Портман; а еще там играет Грета Гервиг, королева американского независимого кино, так что если что-то пойдет не так, то уж точно не актерская игра.

Отечественные же кинематографисты предлагают зрителям фильм «Келинка тоже человек», уже отрецензированный кинокритиком Vласти.

25 февраля в театре «Дом Q» состоится театрально-поэтический вечер – часть серии творческих встреч фестиваля «Полифония» и проекта «Читай казахстанское», где свои стихотворения прочтут выпускники «Мусагаета» Елена Радоснова и Ксения Рогожникова. В вечере также поучаствуют студенты актерской студии «Дом Q», руководимые Елены Набоковой.

В материале использованы фото с сайтов sxodim.com, ticketon.kz, InterviewRussia, Жанары Каримовой, Чингиза Сайханова; скриншот фильма «Келинка тоже человек» предоставлен компанией Sulpak cinema и продюсерами ленты