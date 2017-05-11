Гид по выходным: «АРТ» в DTK, передвижная выставка в Астане и фестивальное кино

В Kazarian Art Center до 25 мая работает персональная выставка Эдуарда Казаряна «Мадонна в чулках». На ней представлены около пятидесяти новых произведений художника, большинство из которых созданы в 2017 году. Выставка «Мадонна в чулках» посвящена материнству. Автор, как гласят аннотации, хочет показать, что красота не ослабевает, после того, как женщина становится матерью, а раскрывается по-новому. Выставка работает без выходных до 17.30.

13 мая в музее искусств им. А. Кастеева откроется выставка «Звездная чаша Сергея Калмыкова», во время которой также впервые презентуют каталог «Сергей Калмыков» — полное иллюстрированное научное издание каталога живописи и графики работ известного художника. Музей им. А. Кастеева обладает крупнейшей в мире коллекцией Калмыкова - 1110 работ. Выставка будет открыта до 30 июля, часы работы – с 10.00 до 18.00.

До 22 мая в Астане, в Национальном музее, работает выставка «Мелодия степи». Помимо прочего, ее выделяет то, что это – первая передвижная выставка в истории страны. Она организованна общественным художественным объединением ArtSapar, которое популяризирует передвижные вернисажи. Во время выставки зрителей активно пытаются сделать сопричастными: им читают лекции об особенностях техники изготовления и орнаментизации текемета, проводят мастер-классы по ваянию скульптуры, есть секция по живописи. Выставка работает с 10.00 до 18.00. Выходной день – понедельник.

В Немецком театре покажут пьесу «АРТ» французского драматурга Ясмины Резы, которая принесла автору премии Мольера, Лоуренса Оливье и Тони. Три друга повздорили из-за оценки современного искусства, точнее одной картины, поставив на кон пятнадцатилетнее доброе общение. Какую цену они готовы заплатить в этом споре? И все ли дело в картине? Спектакль по одной из лучших пьес Резы, очень популярного драматурга, поставят на втором этаже Almaty Towers (вход со стороны Rahat Palace) 13 мая в 19.30.

Режиссер Юрий Ханинга-Бекназар ставит в астанинском театре драмы им. Горького пьесу «Ревизор» в новой (по крайней мере, для Казахстана) форме. Действие гоголевского шедевра, адаптированного Ханингой-Бекназаром (кроме прочего, версия казахстанского режиссера называется "Здесь все свои...), происходит в современных условиях – например, герои одеты так, как люди одеваются в наши дни. Но, помимо этого, создатели внесли кое-какие изменения в характеры. Что из этого получилось, можно будет узнать 13 мая. Начало спектакля – 18.00.

В воскресенье, 14 мая, в Астане будет концерт Скриптонита – одного из лучших современных русскоязычных хип-хоп исполнителей и музыкантов. Уроженец Павлодара, два года назад выпустивший отличный альбом «Дом с нормальными явлениями», Скриптонит колесит с концертами по всему СНГ, а в это раз выступит в столичной «Барыс Арене».

Из кинопремьер на этой неделе стоит отметить «Почетного гражданина» – испано-аргентинскую комедию, которая на последнем Венецианском кинофестивале боролась за главный приз, «Золотого льва». Фильм Гастона Дюпра и Мариано Кона рассказывает о вымышленном аргентинском писателе Даниэле Монтовани, который живет в Европе 30 лет, но решает вернуться на родину, где он должен получит звание почетного гражданина городка Салас.

Другая премьера недели – «Я и ты», французская драма Мартена Прево с Катрин Денев в главной роли. По сюжету Клер (Катри Фро) живет вполне удавшейся спокойной жизнью с садиком под Парижем, любимой работой и хорошим сыном, который скоро станет врачом. Но вся эта идиллия нарушается с появлением Беатрис — мачехи, еще 30 лет назад сбежавшей от Клер и ее отца. Беатрис на первый взгляд все та же: любит красивую жизнь, но не очень любит общение с падчерицей. Но ей очень нужна помощь.

Фото с сайтов Afisha.kz, Sxodim.com, ticketon.kz, the-flow.ru, kinopoisk.ru, kino-teatr.ru