Гид по выходным: импровизация в «ARTиШОК», благотворительная выставка и «Жизнь Кабачка»

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане рассказывает Данияр Молдабеков.

3 июня на строящейся большой сцене театра «ARTиШОК» — большая импровизация, спектакль «Прыжок в неизвестность». Специфичность представления в том, что оно рождается прямо на глазах у зрителя, который к тому же выступает в качестве соавтора: актеры театра сыграют истории, рассказанные гостями. Начало в 19.00.

В ближайшую субботу в театре драмы им. Горького (Астана) премьера – впервые на русском языке поставят пьесу Алимбека Оразбекова «Одинокая яблоня», которая многие годы стабильно ставится на сценах казахских театров. Тема пьесы – взаимоотношения отцов и детей: главная героиня, мать, вырастившая детей в заботе и любви, на склоне лет остается той самой «одинокой яблоней». Начало в 18.00.

Алматинский театр «Жас сахна» продолжает свою серию «сказок для театра», поставленных в духе комедии дель-арте. На этот раз – это трагикомедия Карло Гоции «Счастливые нищие», пьеса о людях, волею судьбы (а точнее – любви) объединенных одной историей, которая разворачивается в древнем Самарканде.

«Астана опера» предлагает концерт шведской и финской музыки – позднее барокко, финская классика. Режиссером выступит Матс Лильефорс – главный дирижер Королевского шведского камерного оркестра. Солировать будет скрипач Багдат Абильханов. На концерте прозвучит музыка Яна Сибелиуса, Иоганна Гельмиха Романа, Армаса Ярнефельта, Хабибулла Сетека, Вильгельма Стенхаммара и Дага Вирена. Концерт состоится в субботу, начало – в 18.00.

С 1 по 10 июня в галерее искусств «Белый рояль» будет открыта благотворительная выставка, приуроченная ко Дню защиты детей. Работы, представленные на экспозиции, также созданы детьми, однако скидку в связи с возрастом им никто не делал: в галерее можно увидеть работы, выполненные в самых разных техниках – от классической живописи и графики до смешанных техник, где дети используют, например, кофе, соль и свечи. Любую работу можно будет купить, а вырученные деньги получат сироты из детского дома «Ковчег».

Ровно месяц – со 2 июня по 2 июля – в Военно-историческом музее будет работать выставка мастеров казахского ювелирного и саадачного дела (саадак - набор вооружения конного лучника. Состоял из лука в налуче и стрел в колчане, а также чехла для колчана). Мастера – Руслан Ашимов, Ренат Елубаев, Танат Алибаев и Алмас Сиргабаев – специально занимаются как живописью, так и традиционными ремеслами. Например, Ашимов – едва ли не единственный специалист по саадочному делу в стране, помимо прочего, сотрудничающий с историками.

В алматинском Центральном государственном музее открыта выставка «Чего хочет женщина?», на которой представлены работы – цветочные натюрморты и женские портреты – художницы Индиры Бобро-Бадамбаевой и ее учеников. Чьи картины, кстати, написаны как маслом, так и акварелью.

На этой неделе состоялась премьера очередного фильма из кино-вселенной Marvel – «Чудо женщины» Патти Дженкинс с Галь Гадот в главной роли. Завязка: принцесса амазонок, собственно Чудо-женщина, узнает о Первой мировой войне и отправляется остановить массовую бойню.

Другая заметная премьера недели – «Жизнь Кабачка», франко-швейцарский мультфильм Клода Барра, претендовавший на последнем Оскаре на звание лучшего мультипликационного фильма. «Жизнь Кабачка», восторженно встреченный критиками и зрителями, рассказывает историю мальчика Икара, он же Кабачок, который, случайно столкнув мать с лестницы, попадает в сиротский приют.

В материале использованы фотографии Жанары Каримовой и с сайтов sxodim.com, almatylife.kz, ticketon.kz, whot.kz, 2017god.com, kritikanstvo.ru.