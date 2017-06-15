Гид по выходным: книги на ЭКСПО, выставка для незрячих в Алматы и убийцы стриптизера в кино

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане, рассказывает Данияр Молдабеков.

Открывшаяся в Астане EXPO-2017, хотя и посвящена энергии будущего и технологиям, предлагает и культурно-просветительскую программу – на площадке выставки с 15 по 18 июня работает II Евразийская международная книжная ярмарка «Eurasian Book Fair – 2017». Там свои труды представят издательства, типографии, книготорговые компании из десятков стран мира. Книги, книги, книги. В общем, это праздник. Начнется он сегодня, 15 июня, а закончится 18-го. Кто не хочет опоздать: адрес – Достык, 3, ВЦ «Корме».

Другое мероприятие, приуроченное к астанинской выставке, рекомендовать не так-то просто: с учетом разговоров о его дороговизне можно, вероятно, оказаться если не на костре, то в легкой депрессии… Как бы то ни было, речь о стартующей 16 июня программе легендарного Cirque du Soleil. Программа называется REFLEKT. Информация о ней пока довольно общая. Тем не менее, сейчас можно сказать следующее: в шоу, кроме проверенного годами мастерства, французы продемонстрируют, как новейшие цирковые технологии, дымящиеся и иллюминирующие, сочетаются с казахскими мотивами. Начнется программа 16 июня, а закончится 9 сентября. Адрес – Мангилик Ел, 41/4, Павильон Цирка дю Солей.

В Алматы, как водится (и хорошо), джаз. На этот раз, однако, жителям и гостям южной столицы предлагают программу не восточно-европейских коллективов, а местных певиц. Это Назия Алжанова, выигравшая недавно джазовый конкурс в Москве, и Анастасия Петрова, выпускница Berkle College of Musiс. Обе исполнительницы имеют опыт выступлений с маститыми музыкантами, но на этот раз, в воскресенье, они представят свою программу. Послушать их можно будет в клубе Artхаус. Начало в 19.00.

16 июня в 16:00 в музее искусств им. А. Кастеева откроется интерактивная выставка для людей с инвалидностью по зрению, которую организовал Общественный Фонд «Аржан» . Для незрячих и слабовидящих гостей смастерили тактильные модели экспонатов, выставленных в музее; кроме того, ради экскурсии ввели тифлокомментарии, этикетаж, призванный дать основную информацию о картине или скульптуре, выполнен шрифтом Брайля. Интересно, но, как обещают, такой подход будет интересен не только инвалидам: те, кто не испытывает проблема со зрением, смогут оценить, возможно, уже знакомые произведения по-новому, пощупать их. Выставка работает до 30 июня.

Русский драматический театр имени Лермонтова в воскресенье, 18 июня, покажет спектакль по пьесе Эдварда Тейлора «Чем хорош настоящий детектив?» (речь не о замечательном сериале). Завязка такая: два писателя, ранее договорившиеся вместе написать книгу, теперь не могут сработаться. Один, Гарри, хочется отвязаться от выпивохи Пола, но Пол, руководствуясь каким-то своим мотивом, держится за Гарри, шантажируя его некоей давней тайной. Фантазия Гарри, ожившая под давлением Пола, подсказывает ему изощренный способ убийства. Спектакль покажут 18 июня, начав в 18.00.

«Свой театр» на сцене алматинского «Бункера» покажет спектакль по мотивам пьесы Алексея Слаповского (одного из лучших и востребованных современных российских драматургов) «От красной крысы до зеленой звезды». Сам Слаповский, комментируя свой труд, обозначил его как многоэтажную пьесу с подвалом и крышей: действие происходит в многоэтажке, жители который не могут найти общий язык, но здесь имеется в виду и подтекст. Зрителю, вслед за драматургом, режиссером и актерами, предстоит пройти все эти этажи, на каждом из которых – свои вопросы и ответы на них.

Из кинопремьер, возможно, зрителей порадует франко-бельгийская трагикомедия «Он и Она» Николя Бедоса. Фильм о парочке интеллектуалов – Викторе, начинающем писателе, и Саре – магистре в области классической литературы. Это история их отношений, растянувшихся на 45 лет. Словом, здесь надо рисковать: либо это хорошее кино о болезненно-прекрасной любви двух литераторов, либо патока с претензией на интеллектуальность – затянутые кадры, белое вино, какой-нибудь велосипедист, едущий вдоль Сены, шарф…

Впрочем, если второй вариант верен, есть возможность добавить соли с перцем: в кино еще идет новый фильм с Брюсом Уиллисом, «Его собачье дело». Завязка занимательная (хотя и слишком уж явно напоминает об одной из сюжетных линий «Семи психопатов» Мартина Макдонаха): пса главного героя похищает группа бандитов.

С 15 июня в прокат выходят «Очень плохие девчонки» - черная комедия Люсии Аньелло о том, как пять лучших подруг по колледжу, не видевшиеся десять лет, отправляются на девичник и случайно убивают стриптизера. Черный юмор, трупы, алкоголь, наркотики и прекрасные актрисы (Скарлетт Йоханссон, Кейт Маккиннон, Джиллиан Белл, Илана Глейзер, Зои Кравиц) – вероятность того, что будет очень смешно крайне велика.

В материале использованы фото с сайтов sxodim.com, tl.kz, ircity.ru, Кинопоиск