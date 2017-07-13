Гид по выходным: выставка Ходжикова, концерт саундтреков и «Планета обезьян. Война»

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане, рассказывает Данияр Молдабеков.

Французский художник и скульптор Майкл Обренович представляет 9 своих работ, посвященных знаменитым горам Казахстана – Белухе, Хан Тенгри и Пику Талгар. Минималистические работы, представленные на выставке «Elevation – Soul of Kazakhstan», напечатаны на бумаге пигментированными чернилами. Их можно посмотреть на 30-м этаже алматинского Ritz Carlton до 30 августа.

В Астане, в военно-историческом музее Вооруженных сил, до 15 сентября открыта выставка итальянского художника Миро Персольи. Его работы в хорошем смысле просты, в них доминируют форма и цвет, за счет которых он и пытается воздействовать на зрителя, а не культурные или другие аллюзии. Сам художник отмечает, что за счет этого его работы лучше всего понимают дети: Персолья пытается воздействовать на эмоции, а не разум.

Ходжа Ахмет Ходжиков – известный советско-казахский художник, чья персональная выставка, тем не менее, состоится впервые. Вернисаж, на котором представят более 70 его работ, взятых из запасников музея им. Кастеева и частных коллекций, обязательно стоит посмотреть: например, его картины 30-х типичны для того периода по содержанию, но весьма оригинальны по форме – работяги, трудящиеся на земле, нарисованы в экспрессивной манере, доминируют ярко-желтые и оранжевый цвета. Эта выставка – и здесь, сдается, своеобразная рифма с его картинами 30-х – посвящена 80-летию начала политических репрессий. Выставка будет работать с 14 по 28 июля.

В Астане, в концертном зале «Астана опера», состоится уже традиционный вечер скрипичных миниатюр в исполнении маститых казахстанских музыкантов, лауреатов международных премий и конкурсов. В программе (которую исполнят Аскар Дуйсенбаев, Дамир Султанов, Анатолий Якушкин, Алиби Асакаев, Мадина Бекмадиева, Адель Дуйсенбай) концерта – «Вальс-скерцо» Чайковского, «Цыганские напевы» Сарасате, «Осень в Буэнос-Айресе» Пьяцоллы, «Вокализ» Рахманинова. Концерт состоится 15 июля, начало – в 18.00.

В Алматы, в «Казахконцерте», также сыграют классику, но киношную – там в субботу (в исполнении Булата Тыныбекова, Светланы Стоянниду, Гюзель Байузаковой, Данияра Ахмеджанова и Нурсултана Сауыты) состоится концерт саундтреков. В программе, среди прочего, музыка из «Короля льва», «Крестного отца», «Людей Икс», «Ходячих мертвецов», «Амели», «Списка Шиндлера» и многих других фильмов и сериалов.

От классики к дэт-металлу: 15 июля в алматинском Lenore Pub сыграют концерт три группы – алматинские Karma Runa, Turbotrash и бишкекская Shahid. В жару, пожалуй, самое то.

Кроме того, любителям современной музыки наверняка будет интересен концерт уже легендарной питерской рэп-группы (сейчас, впрочем, состоящей из одного Артема «Fuze» Бровкова) Krek. Начало в 22.00, 15 июля. Место – бар GĀN BĒI.

Кинопрокат с 13 июля пополнится долгожданным фильмом Мэтта Ривза «Планета обезьян. Война». Сюжет, после зарождения и восстания разумных обезьян, логично ставит постапокалиптический мир уже на грань войны. В третьей части Цезарь (Энди Серкис) столкнется с полковником Маккалоу (Вуди Харрельсон) – и эта встреча определит будущее всей планеты.

Другая интересная премьера недели – «Дикая история» Алекса де ла Иглесиа, известного своими абсурдистскими, на грани трэша, черным трагикомедиями (его предпоследний фильм «Печальная баллада для трубы», кстати, номинировался на «Золотого льва» в Венеции). Завязка у «Дикой истории» такая. Четверо – бомж, хипстер, блондинка и бизнесмен – вынужденно изолированы в одном из кафе, которое ни с того ни с сего начинает обстреливать снайпер.

В материале использованы фото с сайтов arnapress.kz, ARTYX.ru, «Деловой Казахстан», astanaopera.kz, paparazzi.ru, thr.ru, m.kino-teatr.ru