Гид по выходным: биеннале скульптуры, Децл, отечественный рок и «Дюнкерк»

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане, рассказывает Данияр Молдабеков.

В национальном музее Казахстана, Астана, до 31 июля открыта выставка Батимы Заурбековой. На вернисаже выставлены работы, написанные в разные периоды ее творчества, активный – выставочный – этап которого начался в конце 60-х. Живопись и гобелены Заурбековой преимущественно выполнены в теплых и ярких, солнечно-степных, тонах; основные мотивы – казахский быт и эпос, материнство, тепло.

Британский коллекционер Гэвин Кретчмар и его партнер Альпер Акдениз предоставили для выставки государственного музея искусств им. Кастеева свою коллекцию работ казахского художника Тимура Даирбаева. Название выставки – «Казахский дух», на ней представлены 12 одноименных полотен и три работы из серии «Колористы», тематически связанные с Каспием.

В Астане, в атриуме Дворца Мира и Согласия, с начала месяца стартовал свежий для страны проект – биеннале-конкурс Eurasia Sculpture Biennale. Тема выставки, организованной в рамках ЭКСПО и поддержанной минкультом, - «Взаимосвязи: искусство диалога», под которой имеется в виду диалог между представителями различных направлений в искусстве скульптуры, от классицизма до постмодерна. Организаторы дали авторам-конкурсантам свободу интерпретации заданной темы. Что из этого вышло можно узнать до четвертого августа.

В самом начале нулевых Децл был, пожалуй, одним из самых популярных исполнителей на постсоветском пространстве; затем он начал экспериментировать, – судя по текстам песен, не только с музыкой – и ушел чуть ли не в регги. Стал андеграундным исполнителем, судился с Бастой, упрекал Путина за то, что развелся с женой. Словом, популярность его упала, зато появилась оригинальность – в том числе музыкальная. Убедиться или разочароваться в этом тезисе можно будет в субботу, 22 июля, в алматинском баре GĀN BĒI. Начало концерта в 22.00.

Диско-бар Ерлана Кокеева в Астане в субботу, примет концерт нескольких казахстанских рок-групп. Среди них: Кукумбер, Пятый Угол, KOBZON BAND, OKO ONO АААгурцы нашего поколения. Начало в 21.00.

Театралы потихоньку уходят в отпуск, но кое-что, пожалуй, можно посмотреть: например, спектакль «Бункера» «Перевернутые люди», премьера которого состоялась два года назад. Герои постановки, гласят аннотации, - это два «перевернутых» парня – сильно пьющие – и Смех.

Несколько занятных кинопремьер. Во-первых, «Дюнкерк» Кристофера Нолана – история знаменитой Дюнкеркской операции начала Второй Мировой, когда силы Союзников, окруженные солдатами вермахта и упершиеся в море, пытались выбраться из этого дьявольского капкана. Интересно как Нолан, набивший руку на психологических триллерах и разного рода фантастике, справиться с историческим фильмом (на главные роли в который он, кстати, взял неопытных Фионна Уайтхеда и Тома Глинн Карни). Премьера сегодня, 20 июля.





17 ноября 1974 года 23-летний Рональд Дефео убил своего отца, мать, двух братьев и двух сестер. Дефео, злоупотреблявший наркотиками, не смог толково объяснить своих мотивов, сказав, однако, что его к убийству побудил некий индейский вождь. Каковы бы ни были причины, это жуткое преступление, кроме бессмысленных смертей и нескольких пожизненных сроков для Дефео, привело к съемкам целого ряда фильмов, так или иначе «вдохновленных» странным и жутким убийством в небольшом населенном пункте Амитивилль, штат Нью-Йорк. Сегодня, 20 июля, в Казахстане стартует в кинопрокате «Ужас Амитивилля: Пробуждение» Фрэнка Хулфуна. Сюжет: семья – мать одиночка, ее дочь и близнецы – переезжают в новый дом, в котором, как водится, начинают происходить странные вещи. Один из близнецов, например, выходит из комы. Но это еще хорошая странность: дальнейшее развитие событий наведет старшую дочь на мысль, что мать о чем-то умалчивает, и они переехали в тот самый печально известный дом, где Рональд Дефео совершил свое страшное злодеяние. Фильм, пожалуй, можно было бы подозревать в банальности, но там играет гениальная Дженнифер Джейсон ли!

В материале использованы фотографии с сайтов Национального музея Казахстана, Elle Kazakhstan, expo2017culture.kz, rap.ru, ticketon.kz, pro2017god.com, kinowalk.net