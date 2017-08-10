Гид по выходным: искусство на футболках, Limp Bizkit в Астане и «Темная башня»

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане, рассказывает Данияр Молдабеков.

Боб Усорох – уроженец Нигерии, давно ставший казахстанским художником – завтра, 11 августа, открывает выставку «Примерь мое искусство». Выбор названия вернисажа продиктован тем, что пейзажи Усороха – саванны, тропики и солнце – написаны не на холсте, а на футболках. Так что стать ближе к искусству теперь можно буквально; такая возможность будет у алматинцев до 25 августа. Место выставки – галерея «Белый рояль».

Limp Bizkit, одна из популярнейших групп конца 90-х и начала нулевых, уже выступала в Казахстане. Но их алматинский концерт, состоявшийся два года назад, был плохо организован – средний звук, давка за пуховиками, – и значительная часть гостей осталась недовольна. Однако астанчанам повезет больше: концерт группы, запланированный на 12 августа, приурочен к ЭКСПО, поэтому, скорее всего, организаторы не допустят тех же ошибок, что их алматинские коллеги (да и очередь в гардероб занимать не надо). Концерт увядающих, но легендарных альтернативщиков состоится в субботу на велотреке «Сары-Арка». Начало в 20.00.

Жители и гости Алматы, тем временем, обойдутся без больших – стадионных – зрелищ; здесь все чаще проходят камерные концерты молодых джазовых исполнителей. В этот раз, в субботу 12 августа, на сцене «Музкафе» выступит выпускница джазовой школы Тагира Зарипова и миланской «Accademia del suono» Nasia. У певицы мягкий проникновенный голос; жанры, в которых она работает, - это джаз, фанк, блюз и соул. Концерт начнется в 20.30.

На дворе – тепло и солнечно, многие алматинцы и почти все театралы в отпусках, но арт-убежище «BUNKER» продолжает ставить драмы о тяжелых судьбах. Тем, кому интересны «вывернутые наизнанку души девочек подростков» имеет смысл посмотреть спектакль «Мечта», который ставят аж три дня подряд – 11, 12 и 13 августа. Эта постановка – рассказ о том, как какая-нибудь мелочь может перерасти в трагедию; стало быть – классика. Все три дня спектакль будут начинать в 20.00.

Из кинопремьер недели одной из самых ожидаемых, пожалуй, можно назвать «Проклятье Аннабель: зарождения зла». Этот фильм ужасов режиссера Дэвида Ф. Сандберга является частью киновселенной «Заклятья», создателем, постановщиком или продюсером (в каком-то из этих качеств) всех фильмов которой выступает Джеймс Ван. Ван, вместе с другом Ли Уоннелом создавший также серии фильмов «Астрал» и «Пила», с «Заклятием» вышел на совсем высокий уровень: критики совершенно справедливо говорят, что первое и второе «Заклятие» - это нечто большее, чем просто хоррор; бывает, эти работы сравнивают с шедевром Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола». «Зарождение зла» - это еще один спин-оф во вселенной «Заклятия», который расскажет о появлении жуткой куклы Аннабель.

Другая премьера – это «Темная башня», долгожданная экранизация одного из главных произведений Стивена Кинга. Фильм Николая Арселя с Идрисом Эльбой и Мэтью Макконахи в главных ролях уже успел получить полярные отзывы – от восторженных до уничижительных. Так что судить об экранизации грандиозной кинговской притчи о добре и зле стоит, видимо, только после посещения кинотеатра.

В 2011 году французская комедия Оливье Накаша и Эрика Толедано «1+1» триумфально прошла в мировом кинопрокате, получив хорошие отзывы критиков и зрителей, а также собрав внушительную кассу. Сегодня, 10 августа, в широкий прокат выходит сиквел: «1+1. Нарушая правила». Тут все неоднозначно: завязка сильно напоминает первый фильм – здесь и богач-инвалид, и непосредственный слуга, «единственный, не проявляющий сострадания», которые «дополняют друг друга». Словом, либо зрителей ждет смешная французская комедия, либо – занудный перепев основных мотивов первого фильма (которые, меж тем, и сами по себе не так оригинальны, как принято считать: дружба инвалида и здорового человека, балансирующая на грани между черной комедией и высокой драмой, задолго до «1+1» с куда большим мастерством показана в «Аромате женщины» Дино Ризи и его американском римейке с Аль Пачино в главной роли).

В материале использованы фото с сайтов sxodim.com, metalinjection.net, restoran.kz, plus.kinopoisk.ru, nokino.biz, youtube