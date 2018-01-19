Гид по выходным: выставка Хуана Саликета, детей-аутистов и новый фильм Гильермо дель Торо

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает выставку испанского фотохудожника Хуана Саликета, подростков-аутистов, Лейлы Махат, а также сходить в театр – на спектакли об одинокой и доброй старушке, о джуте и краже девушек; в кинопрокат, тем временем, вышла «Форма воды» Гильермо дель Торо.

Лейла Махат – художник с внушительным образованием (Академический институт им. Репина, Свободный университет Берлина) и галерист. За ее плечами опыт как коллективных, так и персональных выставок на родине и за рубежом – в Турции, Италии, Франции, США и т.д. Ее новая персональная выставка «Я здесь» открыта в астанинском Центре современного искусства ForteBank Kulanshi ArtSpace до 25 января. Среди работ – живопись, графика и инсталляции.

Накануне в Центральном выставочном зале музея искусств им. Кастеева открылась выставка Алибека Каратай и Алана Мухитдинова – юных алматинских художников-аутистов. Каратай представит свои живописные работы, написанные акварелью и гуашью, а Мухитдинов – малую пластику, скульптуры из пластилина. По словам организаторов выставки, ее главная цель – это социализация подростков, имеющих то же расстройство. «Дать им возможность почувствовать свой потенциал, помочь им найти точки соприкосновения с внешним миром, научиться жить в нем самостоятельно. А общество открыть к инклюзивному диалогу. Эти люди живут с нами рядом и каждый в силах помочь им адаптироваться, стать нужными, состояться как специалисты в какой-то области, что бы обеспечить духовные и материальные потребности, найти свой путь в будущее», - говорится в анонсе выставки, которая будет открыта только одну неделю.

С начала этого месяца и до 29 марта в Астане можно будет сходить на выставку «Пхёнчхан-2018», приуроченную к зимним Олимпийским играм в Южной Корее. Экспонаты соответствующие: мягкие игрушки символов предстоящих игр, медведя Бандаби и тигра Сухорана, экосумки, сувениры, тексты и видео, которые дадут желающим больше информации о предстоящих играх и городе, который их примет. Место – корейский культурный центр.

Сегодня в алматинской галерее Art Future открылась выставка испанского фотохудожика Хуана Саликета «The Skin I Dressed». Фотографии, представленные на выставке, вдохновлены путешествиями по Ближнему Востоку, Западной Европе и Центральной Азии. Саликет использует оригинальный метод – он обрабатывает снимки вручную, орудуя резаком и ластиком, придает им объем. Таким образом, фотография превращается в своего рода скульптуру. Он называет эту технику «CUT or ERASE». Выставка Саликета будет открыта до 2 февраля.

В субботу, 20 января, в столичном музыкально-драматическом театре им. Куанышбаева покажут спектакль «Қымбатты Памелла» («Дорогая Памелла»), основанный на пьесе американца Джона Патрика. Это история пожилой женщины, потерявшей мужа и дочь, сердобольной и бесконечно доброй: оставшись без средств, она ходит по мусорным свалкам, умудряясь при этом не только сохранить чистоту и бодрость духа, но и помогать другим людям. Когда в ее скромное жилище попадают трое мошенников, пытающихся украсть ее коллекцию флаконов из-под духов, она не только с радостью отдает их, но и приглашает проходимцев пожить у нее. Начало спектакля в 19.00.

Драма российского драматурга казахского происхождения Олжаса Жанайдарова «Джут» снискала успех как в России, так и на родине автора (здесь, конечно, больший). Написанная по-русски, пьеса долгое время ставилась на этом же языке, однако в последние год-два казахские театры, наконец, начали проявлять к ней все больше заслуженного внимания. Впрочем, «Джут» – это не только история об ужасах коллективизации – она в большей степени фон, жуткое условие, в рамках которого автор довольно талантливо открывает глубины человеческих характеров и душ, оказавшихся в тяжелейших условиях. «Джут» покажут в ближайшее воскресенье в музыкально-драматическом театре им. Куанышбаева. Начало в 19.00.

В культурном пространстве «Платформа» при поддержке фонда СоросөКазахстан и Британского совета в пятницу вечером состоится премьера спектакля на другую важную тему – похищения девушек. Пластический спектакль называется «Кыз Куу», он основан на реальных историях. Действо будет сопровождаться барабанным боем участников группы «BugaraBu». Место – Smart Point. Начало в 19.00.

Другой потенциально интересный спектакль – постановка театром «Свой» одной из самых известных пьес Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке?», истории о двух людях, пытающихся, вопреки полному непониманию, просто поговорить. Пьеса написана в абсурдистском направлении, модном в прошлом веке; сам Олби признавал, что на него колоссально повлиял Эжен Ионеско – великий французский драматург и отец-основатель театра абсурда. Место – «Студия перемен» (Гоголя, 89). Время – 19.00, воскресенье.

Вечер пятницы в Алматы можно провести на концерте «Khomenkov Band» – джазового коллектива под руководством пианиста Виктора Хоменкова. Живая музыка, хороший джаз – неплохое, сдается, средство против морозов. Концерт состоится в Музкафе, начало в 19.00.

В субботу, 20 января, в «Астана опера» покажут «Тоску» Джакомо Пуччини в постановке Луки Ронкони. Любовный сюжет оперы разворачивается на фоне революционный и военных событий начала XIX века в Италии – подвигов Наполеона, чьими стараниями Рим, как в древности, стал Республикой. Начало в 18.00.

Главная премьера недели – «Форма воды» Гильермо дель Торо, одного из лучших режиссеров и кинодраматургов современности, автора «Лабиринта Фавна» и «Хребта дьявола». Новое творение дель Торо – это история любви немой уборщицы и человека-амфибии, который попадает в заточение на секретную военную базу в Балтиморе. Новое творение мексиканского мастера принесло ему «Золото льва» на Венецианском фестивале, ожидаемые восторги критиков и зрителей.

Еще одна заметная кинопремьера – «Темные времена» Джо Райта. Очередной фильм о Черчилле, но на этот раз не всеобъемлющий байопик, а рассказ об одном – возможно, важнейшем – периоде в жизни самого знаменитого британского политика, первых месяцах Второй мировой. В главной роли Гэри Олдмэн.

На этой неделе в прокат вышла четвертая часть кинофраншизы «Астрал», созданной Джеймсом Ваном и Ли Уоннелом (авторами других уже культовых серий фильмов «Пила» и «Заклятие»), что само по себе если не гарантия, то весомая заявка на качество. Создатели «Астрал4: Последний ключ» (режиссер Адам Робител, продюсеры Орен Пели и Джеймс Ван и сценарист Уоннел) сделали медиума Элис Райнер (Лин Шэй), одного из центральных персонажей серии, главным героем – не только спасителем добрых семей, попавших в капкан темных сил, но и «жертвой»: на этот раз Райнер отправляется в дом, в котором сама жила в юности.

В материале использованы фото с сайтов astana.cityshow.me, chaspik.spb.ru, zimbio.com sxodim.com, besmart.kz, ticketon.kz, thrillist.com, filmix.me,hdkinoklub.com.