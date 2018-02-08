Гид по выходным: выставка Алмагуль Менлибаевой, «Аэропорт» и новый Вуди Аллен

Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посетить выставку Алмагуль Менлибаевой в Астане и Салихитдина Айтбаева в Алматы, спектакли «Аэропорт», «Сказки из маминой сумки» и «Лифт»; среди кинопремьер – новый фильм Вуди Аллена и испанский фильм ужасов.

10 февраля в Астане откроется выставка «Green, Yellow, Red and Green again» художницы Алмагуль Менлибаевой. Там можно будет познакомиться как с ее новыми работами (мультимедийная серия «Художник и экономика»), так и с уже известными (среди них – видео-работа «Как жить вместе» и серия фотографий «Моя шелковая дорога к тебе»). Менлибаева – один из более крупных современных художников – выходцев из Центральной Азии, участник Венецианского и Московского биеннале, аукциона Sotheby’s. По словам самой художницы, ее образование – это «советская школа футуризма, которую в своем творчестве я совмещаю с кочевoй эстетикой». Место – галерея TSE art destination.

В Алматы, в музее искусств им Кастеева, 9 февраля откроется выставка – ретроспектива художника Салихитдина Айтбаева. На ней представят его живопись и графику, работы разных лет, собранных из фонда музея и частных коллекций. Айтбаев – один из лидеров поколения казахстанских художников 60-70-х годов. «Стремление рассматривать единичные явления в универсальном ключе подвигло Айтбаева обратиться к кубизму в его работах – «Собрание бригады» (1972), «Портрет отца» (1974), монументализму мюралистов – «Счастье» (1966), восточной живописи – «Гость приехал» (1969). Личные впечатления от события или модели, становясь поводом для исследования формальных элементов и поисков, претворялись им в законченные самодовлеющие пластические решения. Необходимо отметить, что Салихитдин Айтбаев в своем творчестве находил специфические решения, опираясь при этом, на традиционную народную культуру», - говорит куратор выставки Светлана Кобжанова.

С 9 февраля до 11 марта в Центральном государственном музее (Алматы) будет открыта интерактивная выставка «Экомышление – учимся у природы». Более чем актуальное мероприятие поднимает вопрос экологических проблем. Выставка разделена на блоки, каждый из которых посвящен той или иной стихии и бедам, связанным с ними: «Земля» (поведение людей, истощение ресурсов), «Огонь» (энергия Солнца, вулканы, солнечные автомагистрали), «Воздух» (загрязнение воздуха, парниковый эффект), «Вода» (повышение ее качества и т.д.). Выставка организованна совместно с Гете-Институтом.

В рамках фестиваля «Откровение» уже показали и еще покажут спектакли разных направлений и жанров, но, как правило, на довольно серьезные темы – и с соответствующей интонацией. В ближайшую субботу, однако, состоится показ довольно оригинального детского спектакля «Сказки из маминой сумки»; оригинальности этой постановке, среди прочего, придаст то, что главных героев – ежиков, галок и пингвинов – будут изображать щетка для волос, ножницы и бутылочка с дозатором. «Стоит хорошенько перетряхнуть бездонную мамину сумку в поисках «актёров» и «декораций» – сразу сочинится какая-нибудь сказка. Например, такая, где под нежную музыку, при приглушенном свете, маленький ёжик живет, узнает мир и потихоньку взрослеет. Он узнаёт о смене сезонов, о Новом годе и подарках, учится общаться с ровесниками в садике и искренне не понимает, зачем папа каждый день уходит от них с мамой на работу. «Так вот же, за яблочком!» ‒ терпеливо объясняет мама. Потом они идут в поход – у папы отпуск! А в походе Ёжику снятся Европа, Антарктида, дальние страны, которые он ещё обязательно посетит, когда вырастет», - говорится в аннотации спектакля, ставить который будет лауреат «Золотой маски» Марфа Горвиц. Спектакля покажут 10 февраля дважды – в 10.00 и в 12.00. Место – арт-пространство «Трансформа».

В рамках того же «Откровения» в воскресенье, 11 февраля, на большой сцене «ARTиШОКа» покажут спектакль «Аэропорт» узбекского театра «Ильхом». «Аэропорт» был вдохновлен метафорическими притчами, реальными и вымышленными историями и людьми. Структуру этому придали драматург Никита Макаренко и режиссер Артем Ким. «Действие спектакля происходит в условном аэропорту условного города. Хорошо ли там, где нас нет? Или там хорошо только потому, что нас там нет? Зависит ли счастье от географической координаты, или оно находится внутри нас? Уезжать или не уезжать?», - сказано в аннотации.

В Астане в ближайшие выходные также ожидается несколько занятных премьер. Одна из них – спектакль «Лифт», основанный на пьесе Саи Касымбек «Безродные». Пьеса поднимает довольно сложный вопрос глобализации и возможности (или невозможности) сохранения национальной идентичности. «Лифт» покажут в театре «Жастар» 10 и 11 февраля, в 15.00 и 19.00 соответственно.

11 февраля в «КазМедиаЦентре» покажут спектакль «Близкие люди» – комедию о любви, набирающей оборот в интерьерах петербургской гостиницы. «Близкие люди» российский спектакль; за постановку отвечает Алексей Кирющенко, в главных ролях – Николай Добрынин и Людмила Артемьева. Начало в 19.00.

Очередной фильм Вуди Аллена, драма «Колесо чудес» выходит в казахстанский прокат 8 февраля. Аллен, после большого перерыва и съемок в европейских столицах, возвращается в родной Нью-Йорк, правда не в воспетый им Манхэттен, а на Кони-Айленд – именно там, в парке развлечений, разворачивается действие его новой драмы. Официантка Джинни (Кейт Уинслет, чью роль критики уже назвали одной из лучших в карьере), несчастливая в браке и еле сводящая концы с концами, влюбляется в спасателя Микки (Джастин Тимберлейк), однако она не единственная положила на него глаз: конкуренцию ей составит ее падчерица Каролина (Джуно Темпл). Описание, пожалуй, наталкивает на мысли о типичной алленовской комедии с элементами водевиля, но нет – перед зрителями драма.

Любителей хорроров, вероятно, привлечет другая премьера – испанский фильм «Уиджи: Проклятие Вероники». Вероника – 15-летняя старшеклассница, недавно потерявшая отца. Она присматривает за младшими братом и сестрой, очень скучает по отцу; ей тяжело и, получив знаменитую доску Уиджи, с помощью которой можно общаться с загробным миром, она решает вызвать дух любимого отца. Надо отметить, что испанцы – одни из лучших мастеров жанра в мире и (после угасания итальянского жанра джалло) однозначно лучшие в Европе.

В материале использованы фото с сайтов zhaukhar.kz, teatrvkusa.ru, ilkhom.com, sxodim.com, berforum.ru, gazeta.ru, i.ytimg.com и Сергея Тена.