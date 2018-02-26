В Казахстане появился журнал о современном искусстве

В Алматы презентовали журнал о современном искусстве Шалаzine. Планы у издания довольно амбициозные – стать читаемым во всей Центральной Азии, где, по информации издателей, у него нет аналогов. Впрочем, регионом они не ограничатся, и уверяют, что их потенциальный читатель – любой русскоязычный человек (или, вернее, «существо», как любят выражаться инициаторы издания).

По словам Марии Вильковиской, со-издателя (и ультраредактора, как сказано в выходных данных) Шалаzine, заработать сколь-нибудь существенную сумму на журнале о современном искусстве в Казахстане почти невозможно. Цели же, судя по всему, будут меняться от номера к номеру. Первый, например, в первую очередь посвящен небольшим арт-группам и сообществам художников. Отсюда и название номера – синпоэзис, то есть совместное творчество.

«Первый номер посвящен синпоэзис, совместному действу, в данном случае художников. Он посвящен небольшим самоорганизованным артистическим коллективам. Они не делают большие выставки, а, например, свою квартиру делают галереей, занимаются междисциплинарными проектами. Им довольно сложно в отсутствии большого арт-рынка, есть много невидимых художественных коллективов, которые нигде и никак не представлены. И мы хотим дать им голос. Они должны узнавать друг о друге, взаимодействовать. В этом номере у нас есть интервью с кураторками «Гаража». Они делали выставку «Открытые системы», как раз про небольшие художественные организации. У них был большой проект, которым они занимались несколько лет. Там они делятся своим опытом, как они открывали эту невидимость, исправляли. Нам бы хотелось то же самое сделать в Казахстане и Центральной Азии», - поясняет Вильковиская.

Помимо этого, в номере можно будет почитать о своего рода синтезе между природой и искусством: «журнал посвящен тому, как существа проявляют себя в мире: исполняют песни, как киты, строят воздушные жилища, как сороки, возводят плотины, как бобры, подражают друг другу, как люди».

Другая важная тема номера – квир и феминизм. В частности, там расскажут о «квир-коммунистическом» движении ШТАБ из Кыргызстана, которое собирает феминисток для участия в научно-фантастическом проекте.

Есть здесь и «деколонизирующая» составляющую. По словам Руфии Дженрбековой, со-издателя журнала, казахским художникам давно пора отойти от этнографии к ксенографии. Дело в том, что, как правило, в искусстве казахская жизнь показана в сугубо этнографическом ключе, когда кто-то пьет кумыс в юртах. По мнению Дженрбековой нация гораздо шире таких образов, напоминающих о временах, когда этнографы-путешественники фиксировали сценки из быта других народов. «Выход из колониального сознания – это придумать что-то сызнова, а не опираться на картины и образы 17 века», - говорит она.

Премьерный номер журнала вышел в печатном виде, небольшим тиражом – на презентации выставили всего тринадцать штук. Основная ставка – на сайт.

Что касается заработка, - который, если и не стоит в этом случае во главе угла, все же важен для выпуска дальнейших номеров, - то, по словам Вильковиской, они в скором времени планируют запустить краудфандинг. «У нас есть рубрика, которая называется «реклама», но в первом номере мы рекламируем вещи, которые обычно не рекламируют. Мы будем искать деньги через краудфандинг. У нас уже много материалов», - говорит она, добавляя, что издание открыто для сотрудничества.

Команда журнала сейчас состоит всего из трех человек – самой Вильковиской (ультраредактора), Руфии Дженрбековой (трансредактора) и Тиля Улена, дизайнера и верстальщика.

Затея с журналом о современном искусстве в Казахстане не нова. Как говорит искусствовед Валерия Ибраева, подобные издания появлялись в 1990-е, причем дважды. «Затея с такими журналами не новая, она всегда была. В свое время, еще в 90-е, Земфира Ержан пыталась издавать журнал «Алматы-Арт». Был журнал «Кумбез». Такие издания были нужны. Однако в этих журналах, надо сказать, было не так много интересного, потому что жизнь еще была не отрефлексирована в то время, такое было десятилетие. Но такой журнал, конечно, нужен», - уверена Ибраева.

Нужен он в первую очередь самим людям искусства, художникам и критикам, кураторам и арт-дилерам. Поэтому маленькие тиражи такого рода изданий, их слабая популярность у массового читателя, не удивительна и вполне ожидаема. И не страшна. Когда же подобные издания идут в разнос, пытаясь удержаться на плаву, заработать много, выходят случаи довольно курьезные. «На семинарах о культурных журнала в Европе, я видела, что в других странах, в общем, есть аналогичные вызовы. Например, художники из Восточной Европы. Они ведь тоже оказались отрезаны от большого художественного мира – языком, развалом своих стран. И что они делали? Объединяли с туристическими путеводителями, с журналами мод. И пока ничего не получалось», - говорит Ибраева.

Главная же задача таких изданий, по ее мнению, - зафиксировать конкретное время, дать пищу для ума нескольким десяткам профессиональных читателей.