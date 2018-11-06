22,7 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

В Казахстане по состоянию на 6 ноября убрано 15 млн 55,9 тыс. га, или 100% от общей уборочной площади регионов, намолочено 22 млн 781,7 тыс. тонн зерна, сообщает «Казинформ» .

По информации министерства сельского хозяйства РК, средняя урожайность составила 15,1 ц/га.

На аналогичную дату 2017 года было убрано 15 млн 359 тыс. га, или также 100% от общей уборочной площади областей, намолочено было 22 млн 272,8 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность в прошлом году составила 14,5 ц/га.

В Казахстане в 2018 году территория уборочных площадей составила 15 млн 62,7 тыс. га, в 2017 году она располагалась на 15 млн 365,1 тыс. га. При этом в ходе посевной кампании в этом году была засеяна территория общей площадью 15 млн 122,6 тыс. га, в прошлом году – 15 млн 411,6 тыс. га.

Ранее в МСХ прогнозировали, что валовой сбор зерновых по республике будет на уровне 20 млн тонн.