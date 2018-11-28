Суд вынес решение о ликвидации Эксимбанка

«28 ноября Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО «Эксимбанк Казахстан». При отсутствии обжалования судебного акта со стороны третьих лиц решение вступит в законную силу в течение 30 дней со дня вынесения решения в окончательной форме», - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что в день вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка регулятором будет назначена ликвидационная комиссия банка. Кроме того, в течение 14 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявит банк-агент, который будет работать с вкладчиками «Эксимбанка» по выплате.

Напомним, в апреле текущего года глава государства Нурсултан Назарбаев заявил, что сразу три банка – Эксимбанк, «Банк Астаны» и Qazaq Banki – имеют «ужасные» финансовые показатели «из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими».

После критики президента в апреле этого года Нацбанк с 29 мая приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Эксимбанк Казахстан» сроком до 29 августа включительно. Постановлением правления Национального банка «Эксимбанк» был лишен лицензии с 27 августа, с 28 августа были прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка.

Также с 27 августа Нацбанк лишил лицензии Qazaq banki, с 28 августа также были прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка. 24 октября суд вынес решение о принудительной ликвидации банка, оно вступает в силу 30 ноября.

АО «Банк Астаны» было лишено лицензии на проведение банковских и иных операций с 19 сентября, а 26 ноября суд вынес решение о принудительной ликвидации банка.