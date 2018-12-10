Решение маслихата Алматы о митингах не проходило регистрацию в органах юстиции

Об этом говорится в ответе департамента юстиции на запрос гражданских активистов
Решение XVII сессии маслихата Алматы третьего созыва № 167 от 29 июля 2005 года, которое рекомендует проведение всех негосударственных мероприятий общественно-политического характера в сквере за кинотеатром «Сары-Арка», не проходило регистрацию в органах юстиции. Об этом говорится в ответе департамента юстиции на запрос алматинских гражданских активистов.
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