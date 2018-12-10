Решение маслихата Алматы о митингах не проходило регистрацию в органах юстиции

Решение XVII сессии маслихата Алматы третьего созыва № 167 от 29 июля 2005 года, которое рекомендует проведение всех негосударственных мероприятий общественно-политического характера в сквере за кинотеатром «Сары-Арка», не проходило регистрацию в органах юстиции. Об этом говорится в ответе департамента юстиции на запрос алматинских гражданских активистов.

«У нас есть ответ департамента юстиции, из которого следует, что решение маслихата (о проведении митингов в сквере за кинотеатром «Сары-Арка» – V) регистрацию в органах юстиции не проходило. Они нам предоставили официальный ответ на бланке», - сообщил Vласти гражданский активист Альнур Ильяшев.

С этим документом он и другие активисты собираются обратиться в суд. Их цель – чтобы суд признал незаконным решение маслихата отвести под митинги и акции протеста сквер, расположенный далеко от центра города. Первый суд против маслихата, который завершился сегодня, 10 декабря, активисты проиграли. «Суд удовлетворил заявление маслихата о прекращении производства по делу», - сообщил сегодня Vласти Ильяшев.

Ранее Ильяшев и его соратники подавали в суд на акимат Алматы. Иск был подан после того, как городские власти отказали гражданским активистам в проведении митинга на тему реформы МВД. Алматинцы сочли отказ акимата противоречащим Конституции.

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