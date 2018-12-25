Казахстан ратифицировал доппротокол к соглашению с РФ о разграничении дна Каспия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Дополнительного протокола к Протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года», сообщила пресс-служба главы государства.

Ратификация дополнительного протокола к протоколу о соглашении позволит уполномоченным организациям сторон продолжить дальнейшую разведку на контрактной территории структуры «Курмангазы» («Кулалинская»).

Как сообщал ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев, на геофизические исследования месторождения Курмангазы на Каспии Россия и Казахстан вложат более $30 млн. Если по итогам разведки будет принято решение о бурении, то на это будет выделено еще $50 млн.

Проект «Курмангазы» реализуется в соответствии с соглашением о разделе продукции, срок разведки которого истек еще 31 июля 2011 года. В ноябре 2017 года главы России и Казахстана подписали дополнительный протокол к межгосударственному соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря. В нем предусмотрены продление периода разведки на 6 лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на 4 года; расширение контрактной территории. В новом шестилетнем периоде планируется произвести работы по сейсморазведочным работам на контрактной территории, комплексной интерпретации и обработке сейсмических данных, производственно-экологические мероприятия. На продлеваемый период сохраняются контрактные обязательства по финансированию обучения граждан Казахстана, финансирование социально-значимых объектов для социально-экономического развития региона и развития его инфраструктуры.