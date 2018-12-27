Вкладчикам Qazaq Banki начали выплачивать возмещение

Выплата возмещения вкладчикам АО «Qazaq Banki» через Банк ВТБ Казахстан началась в понедельник, 24 декабря, и уже выплачено порядка 7,8 млрд тенге. Выплаты будут производиться до 24 июня 2019 года во всех отделениях банка-агента в 17 филиалах, которые расположены в каждом регионе Казахстана, сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

«Согласно финальному реестру, предоставленному ликвидационной комиссией АО «Qazaq Banki» по состоянию на 12 декабря 2018 года, общая сумма выплаты вкладчикам АО «Qazaq Banki» составляет 20,5 млрд тенге. Возмещение от Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) получит каждый из 18 тыс. вкладчиков банка в полном объеме гарантийного возмещения. С 24 декабря вкладчикам АО «Qazaq Banki» выплачено возмещения на сумму порядка 7,8 млрд тенге. Возмещение получили 1 541 человек», - сообщили в КФГД.

Выплата возмещения проводится из специального резерва КФГД, который накапливается на постоянной основе за счет взносов банков. Сегодня за счет взносов и собственного капитала КФГД располагает резервом 773,7 млрд тенге для выплаты возмещения вкладчикам ликвидируемых банков.

«В банке-агенте ДО АО Банк ВТБ Казахстан уже предусмотрены деньги на выплату каждому вкладчику АО «Qazaq Banki» в полном объеме гарантийного возмещения», - подчеркнули в фонде.

Вместе с тем КФГД сообщил, что с выплатами возмещения наблюдается ажиотаж.

«В связи с длительным ожиданием вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации банка и начала выплат некоторые вкладчики ликвидируемого АО «Qazaq Banki» стремятся как можно быстрее получить деньги наличными. Это поспешное решение вызвано ажиотажем», - отмечается в сообщении.

КФГД подчеркивает, что накопленного резерва фонда достаточно для выплаты возмещения всем вкладчикам «Qazaq Banki», при этом общая сумма выплаты не превышает 3% от объема накопленных резервов КФГД. Кроме того, банк-агент выбирается из числа банков второго уровня, которые имеют устойчивое финансовое положение и соблюдают казахстанское законодательство, то есть в отношении него отсутствуют действующие ограниченные меры воздействия и санкции, а деньги банка-агента для выплаты компенсации вкладчикам ликвидируемого банка не используются.

«Выплата возмещения вкладчикам проводится независимо от объема оставшихся активов в ликвидируемом АО «Qazaq Banki» и от скорости их реализации, поэтому задержка выплаты компенсации вкладчикам АО «Qazaq Banki» из-за недостаточности денег совершенно исключена», - заверили в фонде.

КФГД также разъяснил, почему возникают очереди.

«Как правило, при одновременном обращении за компенсацией большого числа вкладчиков ликвидируемого банка и необходимой проверки персоналом банка-агента документов каждого обратившегося, время ожидания увеличивается, и в связи с этим возникают очереди», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что «банк-агент осуществляет выплату компенсации день-в-день, то есть в течение дня подачи заявления, и лишь в случае обращения за выплатой по доверенности или обращения наследников или третьих лиц срок выплаты может быть продлен, но не более пяти рабочих дней». По выбору вкладчика возмещение может быть выплачено наличными деньгами в кассе банка-агента или безналичным переводом на банковский счет. Вкладчики «Qazaq Banki» могут также получить деньги на неименную банковскую карточку мгновенного выпуска Instant в Банк ВТБ Казахстан. Кроме этого, им будет предложено открыть вклад на сумму возмещения в банке-агенте по текущим депозитным программам.

Нацбанк лишил лицензии Qazaq banki 27 августа, с 28 августа прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы принял решение о ликвидации Qazaq Banki 24 октября. Однако 29 ноября на решение суда была подана апелляционная жалоба. После она была отозвана, и решение суда вступило в законную силу 12 декабря. Банком-агентом для выплаты возмещения был определен Банк ВТБ Казахстан.