Назарбаев подписал закон о введении единого совокупного платежа

Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения», направленный на совершенствование законодательства в сфере занятости населения, сообщила пресс-служба президента.

Законом с нового года для неформально занятого населения вводится единый совокупный платеж, который позволит этой категории граждан полноценно участвовать в налоговой, пенсионной и медицинской системах – он заменит четыре обязательных платежа для всех работающих граждан Казахстана в один разовый платеж.

Для плательщиков ЕСП установлена минимальная ставка по подоходному налогу и социальным платежам в размере 1 МРП для городов республиканского значения, столицы и городов областного значения и вдвое ниже – 0,5 МРП для жителей других населенных пунктов.

ЕСП будет разделен на четыре части: 10% - индивидуальный подоходный налог, 20% – отчисления в фонд социального медстрахования, 30% – пенсионные выплаты, 40% – отчисления в фонд обязательного медстрахования.

Более подробно о новом законопроекте Vласть писала ранее:

Введение единого совокупного платежа законодательно закрепил мажилис