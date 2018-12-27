Назарбаев подписал закон о введении единого совокупного платежа

ЕСП будет введен с 1 января 2019 года
Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения», направленный на совершенствование законодательства в сфере занятости населения, сообщила пресс-служба президента.
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