МИД будет выстраивать тактику по снятию барьеров для казахстанских товаров за рубежом – Атамкулов

«В соответствии с установками главы государства по экономизации внешней политики РК, привлечение иностранных инвестиций и продвижение продукции казахстанских предприятий на зарубежные рынки всегда являлись одним из главных приоритетов в деятельности внешнеполитического ведомства. Теперь в ведение МИДа перейдут Комитет по инвестициям из бывшего МИР РК и АО «Kazakh Invest». Таким образом, помимо основной внешнеполитической деятельности мы будем активно использовать механизм вышеуказанных структур. Это даст основания ожидать, что в работе по привлечению инвестиций акценты на иностранных инвесторов будут усилены», - сказал Атамкулов в пятницу.



Он добавил, что в Казахстане созданы эффективные институты по взаимодействию с инвесторами на всех уровнях, и МИД будет заниматься общей координацией как инвестиционной, так и экспортной деятельности.

«Как известно, экспортом занимаются все отраслевые министерства, на МИД возложена координация их усилий, прежде всего, с использованием потенциала загранучреждений, как в виде распространения информации в стране пребывания, организации двусторонних встреч и переговоров, так и прямой поддержки экспортеров казахстанских товаров. В дополнение к принятым ранее совместным планам мероприятий с МСХ, МОАП, АО «ЭСК «Kazakh Export», НПП «Атамекен» и АДГСПК РК, Министерством в ближайшее время будет разработан практический механизм реализации указа главы государства в части новой компетенции МИД», - сообщил Атамкулов.

По его мнению, «функция по координации деятельности на экспортном направлении позволит целенаправленно заняться проработкой доступности зарубежных рынков для казахстанской продукции и, что не менее важно, выстраивать согласованную переговорную тактику по вопросам снятия барьеров для товаров и услуг из нашей страны».

Напомним, в среду глава государства реорганизовал министерство по инвестициям и развитию и преобразовал его в министерство индустрии и инфраструктурного развития. Следовательно, ряд функций переданы в другие министерства. В частности, министерству национальной экономики переданы функции в сфере формирования государственной политики по привлечению инвестиций; министерству иностранных дел – в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций. Кроме того, МИД будет ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта. Правительству поручено обеспечить передачу комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию в ведение министерства иностранных дел, передачу соответствующей штатной численности реорганизуемого ведомства и передачу прав владения и пользования пакетом акций акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Invest» министерству иностранных дел.

Министром иностранных дел был назначен бывший глава министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, а ранее возглавлявший МИД Кайрат Абдрахманов освобожден от этой должности.

В четверг президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью отечественным СМИ объяснил кадровые перестановки и реорганизацию министерства по инвестициям и развитию. Он заявил, что «давно хотел это сделать», потому что «вопросы, касающиеся инвестиций и экспорта, должны контролировать работники МИД: им удобно, они знают языки, они знают страну».