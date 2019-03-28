Правительству нужно заняться экологическими проблемами в связи с последними событиями – Назарбаева

Гибель рыбы на реке Урал, ЧП на месторождении Каламкас и другие экологические вопросы волнуют общество, и правительство должно взять эти непредвиденные ситуации на контроль. А, возможно, и внести необходимые поправки в экологическое законодательство, заявила в четверг в ходе пленарного заседания сената председатель палаты Дарига Назарбаева.

«Хотела бы обратить внимание правительства на ряд экологических непредвиденных ситуаций, которые сегодня волнуют общество. Как известно, в конце прошлого года из-за загрязнения воды на реке Урал имел место массовый замор рыбы. Для выяснения причин данной чрезвычайной ситуации была создана специальная межведомственная комиссия и проведены проверки. В результате – возбуждено уголовное дело. Однако о работе, проводимой госорганами для определения конкретных причин массовой гибели рыбы и ущерба, принесенного окружающей среде, широко должна быть проинформирована общественность. Надо уделять этому особое внимание», - заявила Назарбаева.

Кроме того, она затронула тему ЧП на месторождении Каламкас.

«Несмотря на официальное заявление ответственных госорганов по экологическим вопросам об отсутствии негативного влияния данного происшествия на окружающую среду и население, должна быть дана конкретная оценка данной аварийной ситуации. Необходимо ежедневно проверять качество воды, воздуха и почвы», - подчеркнула она, отметив, что также необходимо в срочном порядке предпринимать специальные меры.

«Данный вопрос находится на личном контроле главы государства. Поэтому обращаю внимание правительства на необходимость принятия срочных мер по преодолению данных экологических проблем. При необходимости нужно провести работу по внесению соответствующих поправок в законодательство в данной сфере», - сказала спикер палаты.

В эту проблему, по ее мнению, также необходимо включить вопрос по сайгакам.

«В прошлом году Касым-Жомарт Токаев провел парламентские слушания в сенате по этому вопросу. Ряд предложений было направлено в правительство. Какие из них были выполнены, исполнены, нужно будет проводить анализ. Данный вопрос может можно будет рассмотреть на одном из заседаний сената», - резюмировал Назарбаева.

Отметим, что в РГП «Казгидромет» заявили об отсутствии превышения ПДК загрязняющих веществ в отобранных пробах воды, воздуха и почвы на месторождении Каламкас.

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