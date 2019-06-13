Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

«В свете продолжения разжигания пожаров и запуска зажигательных шаров из сектора Газа в направлении Израиля сегодня вечером (в среду – V) принято решение ввести морскую блокаду на сектор Газа до дальнейшего уведомления», - написал пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.

Ранее израильские военные объявили об ослаблении ограничений на лов рыбы палестинцами у блокированного сектора Газа. Акватория Средиземного моря, где разрешен промысел, восстановлена до 15 миль от побережья.

Отношения между Израилем и палестинским сектором Газа, где правит исламистское движение ХАМАС, обострились в начале мая, начались военные действия, которые привели к гибели более 25 палестинцев и 4 израильтян. При посредничестве Египта и Катара сторонам удалось заключить перемирие, после чего эмир Катара объявил о выделении $480 млн на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.